Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen feiert ihren 35. Geburtstag

Von: Andreas Hapke

Leiten die Geschicke der Isu: Vorsitzender Volker Twachtmann (r.) und sein Stellvertreter Nils Hinternesch. © Isu

Ihren 35. Geburtstag feiert die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) am Samstag, 22. April. Seit der letzten Party vor fünf Jahren ist viel passiert. Im Gespräch mit dieser Zeitung thematisiert Chef Volker Twachtmann unter anderem die Herausforderungen der Pandemie und des Wechsels an der Isu-Spitze.

Stuhr – Zwischen einem 30. und einem 35. Geburtstag kann ja so viel nicht passiert sein, möchte man meinen. Doch weit gefehlt. Seit die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) vor fünf Jahren ihren runden Ehrentag gefeiert hat, hat sich eine Menge getan. Und damit sind nicht nur die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gemeint. In Stuhr gibt es einen anderen Bürgermeister, das Kommunalparlament hat sich neu aufgestellt. Letzteres trifft auch auf die Isu selbst zu, deren Führungsetage gewechselt hat.

„Tolles Miteinander“ im ersten Pandemiejahr

Vorsitzender der Interessengemeinschaft ist seit knapp vier Jahren Volker Twachtmann, der Werner Heinken abgelöst hat. Seit Mai vergangenen Jahres fungiert Nils Hinternesch anstelle von Henning Sittauer als „Vize“, der aus beruflichen Gründen ausgeschieden war. Organisationsleiterin Antje Darr, Rechnungsführer Marco Südbeck und Schriftführer Marco Sievers komplettieren das Team.

In der Bilanz der vergangenen fünf Jahre kommt Twachtmann schnell auf die Herausforderungen und Folgen der Pandemie zu sprechen. Darauf, wie die Isu gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier Info-Veranstaltungen für die Mitgliedsbetriebe organisiert hat. „Niemand wusste, wie es weitergeht. Es war eine spannende Aufgabe, für Ruhe zu sorgen. Wie erreicht man die Mitarbeiter via Zoom und Teams? Man konnte viel gestalten.“

Der Vorsitzende schildert auch, wie er den gesellschaftlichen Zusammenhalt im ersten Jahr der Pandemie empfunden hat. „Das war ein tolles Miteinander, im Wesentlichen geprägt von Rücksicht und Verständnis.“

„Wie kommen die Menschen wieder miteinander in Kontakt?“

Inzwischen erlebe er die Menschen gestresst, genervt, angespannt. Pandemie, Krieg und Inflationsdruck führten dazu, dass viele nicht mehr aus der „Ich mache mir Sorgen“-Befindlichkeit herausfinden würden. Und nicht nur das: Bei vielen sei die „Lunte kürzer geworden“, sie ließen schnell mal ihrem Ärger freien Lauf.

„Wie kommen die Menschen wieder miteinander in Kontakt? Wie kriegen wir wieder das miteinander Reden hin?“ Dies betrachtet Twachtmann als eine der vorrangigen Aufgaben für die nahe Zukunft. Und: „Wie gelingt es uns, wieder Teilnehmer für unsere Veranstaltungen zu gewinnen?“ Denn auch das fehlt dem Vorsitzenden nach der Pandemie bei vielen: die Bereitschaft, aus der Komfortzone herauszukommen.

Der Vorsitzende nennt die von der Isu organisierte Podiumsdiskussion zur Landtagswahl 2021 mit gerade einmal 20 Besuchern und den Dämmerschoppen Anfang März mit Bürgermeister Stephan Korte als Beispiele für die mangelnde Resonanz. „Beim Dämmerschoppen war der Raum im Meyerhof gut gefüllt, aber vor Corona traf das auf den Saal zu. Das ist alles etwas schwerfällig. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Leute von sich aus wieder kommen.“

Erwartungen an den Bürgermeister haben sich erfüllt

Die Bewältigung des Fachkräftemangels werde die Mitgliedsbetriebe mehr denn je beschäftigen, ist sich Twachtmann sicher: „Der ist noch schlimmer geworden in den vergangenen fünf Jahren. Da bewegen wir uns auf ein Riesenloch zu.“ Er setzt auf die Zuwanderung und darauf, diese in die richtigen Bahnen zu lenken. „Die Leute haben bei ihrer Flucht wahnsinnige Risiken auf sich genommen. Sie kommen mit Energie und Wünschen, warten aber teilweise zwei, drei Jahre auf einen Deutschkurs. Der kleinste Teil will sich hier in die soziale Hängematte legen, die meisten wollen sich ein Leben aufbauen.“ Als selbstverständlich bezeichnet es Twachtmann, dass die Isu ihre Hilfe angeboten hatte, als es um die Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge ging.

Die Isu lebe das Motto „Wir sind Stuhr“, sagt Twachtmann. „Man hilft sich, man ist füreinander da. Redet, hört zu, ist nicht beleidigt, wenn man kritisiert wird.“ Dies seien auch die Stärken der Gemeinde. „Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das muss sich Stuhr bewahren.“ Bürgermeister Stephan Korte habe dies schnell erkannt. Nicht nur zu ihm habe die Isu eine gute Verbindung, sondern auch zu allen Fraktionen im neuen Rat.

Seine Erwartungen an den neuen Bürgermeister hätten sich auf jeden Fall erfüllt: „Er ist offen, hat Ideen, Tatkraft – und will gestalten.“ Er empfinde die Zusammenarbeit als „sehr angenehm“.

Volker Twachtmann bereut Übernahme des Chefpostens nicht

Kein Gespräch mit Twachtmann ohne dessen Lieblingsthema Gewerbeflächen. „Wir wissen auch, dass Stuhr endlich ist. Dann müssen wir uns halt Gedanken machen, wie wir Lücken schließen und Flächen reaktivieren. Wir haben Unternehmen, die wachsen. Denen müssen wir eine Zukunft bieten.“ Da reiche eine Bürgermeister-Arbeitsgruppe nicht aus. Die Isu müsse darauf achten, dass man sich darüber hinaus Gedanken mache.

In Sachen Gewerbegebiete hatte auch Sittauer immer wieder den Finger in die Wunde gelegt. Das Ausscheiden seines Stellvertreters, der im Dezember zum letzten Mal den Stuhrer Weihnachtsmarkt geplant hat, bedauert Twachtmann sehr. „Er hat organisatorisch im Hintergrund ganz viel gerissen. Was fehlt, hat man gemerkt, als er weg war.“ Dies zu kompensieren, habe ein Jahr gedauert. „Aber jetzt kommen wir langsam in Gang.“ Das ist gut so, denn schon im kommenden Monat beginnen laut Twachtmann die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt 2023. Seine Entscheidung im Jahr 2019, den Vorsitz der Isu zu übernehmen, bereut er nicht. Im Gegenteil: „Man wird wahrgenommen, gestaltet, kann etwas bewegen. Auch wenn es Zeit und Kapazitäten frisst, ist dies eine der spannendsten Aufgaben, die man in der Gemeinde haben kann.“

Geburtstagsfeier

Ihren 35. Jahrestag feiert die Isu am Samstag, 22. April, 11 Uhr, mit geladenen Gästen im Restaurant Meierhof in Heiligenrode. Gastredner ist Rudolf Hickel, bekannter Wirtschaftswissenschaftler aus Bremen.

Start mit 27 Firmen 27 Firmen hoben am 21. Janaur 1988 die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen im Gasthaus Nobel in Moordeich aus der Taufe. Den Anstoß zur Gründung hatte eine Anfrage der Moordeicher Schützen geliefert: Ob sich die Betriebe mit Aktionen am Jubiläumsschützenfest beteiligen könnten, wollten sie zu ihrem 75-jährigen Bestehen wissen. Die gemeinsame Präsentation der Firmen machte dann Lust auf mehr. Die Isu will Bindeglied zwischen ihren rund 200 Mitgliedern auf der einen sowie Politik und Verwaltung auf der anderen Seite sein. Es geht ihr auch darum, die Betriebe auf dem aktuellen Stand zu halten. Gründungsvorsitzender Harald Krokat hielt bis zu seinem Tod im November 2014 die Fäden in der Hand. Auf ihn folgten Werner Heinken und 2019 Volker Twachtmann. ah