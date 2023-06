Integration von Flüchtlingen in der Gemeinde Stuhr: Die Eigenverantwortung fördern

Von: Andreas Hapke

Teilen

Der Neubau von drei Flüchtlingsunterkünften in Neukrug. © Andreas Hapke

Die Integration Geflüchteter in der Gemeinde Stuhr hat Lars Janßen, Fachdienstleiter Sozialer Service, am Dienstagabend im Ausschuss für Jugend, Freizeit, Kultur und Soziales in den Fokus gerückt. Laut Janßen leben zurzeit 380 Geflüchtete in 38 kommunalen Unterkünften, darunter 71 Familien.

Stuhr – Integration als Eingliederung von Menschen in die Zivilgesellschaft vor Ort sei ein fortwährender Prozess. Und der gestalte sich nicht immer leicht, auch nicht in Stuhr. Dies verdeutlichte Lars Janßen, Fachdienstleiter Sozialer Service, am Dienstagabend im Ausschuss für Jugend, Freizeit, Kultur und Soziales. Alle Hilfen, die das Rathaus geflüchteten Menschen zukommen lasse, zielten auch auf deren Eigenverantwortlichkeit ab.

Neue Unterkünfte in Brinkum und Neukrug

Laut Janßen leben zurzeit 380 Geflüchtete in 38 kommunalen Unterkünften, darunter 71 Familien. 210 Personen beziehen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Übrigen befinden sich „im Rechtskreis“ des Jobcenters. Seit Anfang Januar dieses Jahres hat die Gemeinde 81 Personen in ihren Unterkünften aufgenommen, 42 sind ausgezogen. Tendenziell muss sich Stuhr also darauf einstellen, weitere Kapazitäten zu schaffen. Dies geschieht aktuell in Brinkum und Neukrug, wo jeweils drei neue Gebäude gebaut werden.

Sechs Kollegen des Rathauses sind nach Auskunft Janßens im Rathaus bei den persönlichen Hilfen im Einsatz. Damit binde das Beratungsangebot aber nicht sechs Stellen. Vielmehr handele es sich überwiegend um Teilzeitkräfte, es laufe auf etwas mehr als drei Stellen hinaus.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten im Einzelfall, sie geben Orientierung und klären Alltagsfragen. Dies beschränkt sich nicht auf die Betreuung Geflüchteter, sondern umfasst zum Beispiel auch Seniorenarbeit und soziale Projekte. „Die Angebote sind für alle geöffnet“, betonte Janßen.

Begrenzter Raum begünstigt Auseinandersetzungen

Bei der Einzelfallberatung von Personen mit Migrationshintergrund kommt noch die Wohnungs- und Arbeitssuche hinzu. Die Behörde tritt auch sprachlich als Mittler auf. Zudem gibt sie ganz praktische Integrationshilfe, etwa bei Haushaltsabläufen, und vernetzt das Ehrenamt mit kommunalen Einrichtungen.

Gemeinsam mit seiner Kollegin Vanessa Müller gab Janßen einen Überblick über das Leistungsspektrum der persönlichen Hilfen, von der Erstinformation über die Unterkünfte bis hin zur Gesundheitsvorsorge. „Der Gang zur Beratungsstelle setzt Eigenverantwortung voraus. Dazu ist nicht jeder in der Lage“, sagte Vanessa Müller. „Deshalb gehen wir auch raus, bei Konflikten in Familien oder unter anderen Bewohnern.“ Der begrenzte Raum sowie unterschiedliche kulturelle Hintergründe begünstigten Auseinandersetzungen, weiß Vanessa Müller.

Die Befähigung der Geflüchteten, Alltagsaufgaben selbst zu lösen, hänge von verschiedenen Ausgangs- und Problemsituationen ab. Müller nannte Suchterkrankung, Schulden und akute Mittellosigkeit als Beispiele. „Unsere Unterstützung endet aber dort, wo sie abgelehnt wird“, sagte Müller.

Teufelskreis: Keine Wohnung, keine Arbeit - keine Arbeit, keine Wohnung

Um den Teufelskreis „Keine Wohnung, keine Arbeit. Keine Arbeit, keine Wohnung“ zu durchbrechen, würden Kommune und Betriebe bei Besichtigungen, Praktika, Ausbildung und Beschäftigung gemeinsame Sache machen, erklärte Janßen. Die Kontaktaufnahme zum Jobcenter gehöre ebenfalls zu den Leistungen der persönlichen Hilfen. Bei der Wohnungssuche mache sich der Bau zweier Häuser durch die Wohnbau Diepholz GmbH bemerkbar. Die Mieten seien bezahlbar, weshalb es Auszüge aus den kommunalen Unterkünften gegeben habe.

Neben der Beratungsstelle spiele die Hilfe der Ehrenamtlichen eine große Rolle – sei es beim Ausfüllen von Anträgen, durch den Sprachlerntreff und den Umsonstladen sowie bei Schwimm-, Bewerbungs- und Fahrradkursen. Janßen: „Integration ist nicht möglich ohne zivilgesellschaftliches Engagement.“

Ob die von der Gemeinde angeschobenen Sprachkurse „Deutsch von Null an“ angenommen werden, wollte der FDP-Ratsherr Jonas Thomsen wissen. Ja, abgesehen von räumlichen Problemen, sagte Janßen. Thomsen verwies auf die „gut ausgestatteten Feuerwehrhäuser“, die tagsüber weitgehend ungenutzt seien.

Über die Zukunft des Flüchtlingstreffs B5 informierte sich Wolfgang Depken (FDP). Das Gebäude wird im Zuge der Brinkumer Ortskernsanierung abgerissen, wenn auch als eines der letzten. Janßen berichtete von laufenden Gesprächen ohne konkretes Ergebnis. „B5 hat Vorstellungen und darf Vorstellungen haben. Wir wollen das nicht auf die lange Bank schieben. Im Juli wird es hoffentlich etwas konkreter.“

Kollegen stoßen „oft und stark“ an ihre Grenzen

Wie es um das ehrenamtliche Engagement bestellt ist, fragte Gudrun Klomburg. „Ungebrochen oder erschöpft?“ Es sei nicht ungebrochen, stellte Janßen fest. Dies habe auch damit zu tun, dass die Menschen, die sich vor der Pandemie eingebracht hatten, teilweise zurückgezogen haben. „Die, die der Gemeinde eine Stütze waren, sind auch lebensälter geworden. Das ist normal. Dem müssen wir uns stellen.“

Dass die Kollegen bei ihrer Arbeit „oft und sehr stark“ an ihre Grenzen stießen, antwortete Janßen auf eine entsprechende Frage von Daniel Biermann (CDU). „Inwieweit man das mit Personal ausgleichen kann, müsste man anderweitig erörtern.“

Zur durchschnittlichen Verweildauer der Geflüchteten in den Unterkünften bekannte Janßen auf Nachfrage von Frauke Koersen (CDU), dass dies zwei bis vier Jahre dauern könne. Faktoren wie Sprachverständnis, Familiensituation und Kinderbetreuung spielten eine Rolle. Es gebe auch Geflüchtete, deren Situation sich seit dem Jahr 2016 nicht geändert habe. „Doch das sind sehr wenige.“ Trotzdem gab Janßen den Politikern auch dies mit: „Integration ist nicht in zwölf Monaten erledigt.“

Von Andreas Hapke