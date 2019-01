Insiderwissen für Eltern

Netzwerk Mädchen gestaltet Themenabend der Werkstatt Erziehung

+ Sie netzwerken, um Mädchen zu helfen: (v.l.) die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske, Insa Koschnitzke von der therapeutischen Wohngruppe Habakuk des Stephansstifts, Schulsozialarbeiterin Ariane Vollmer sowie Ilona Drescher (hinten) und Marion Bödeker von Release. Foto: Hapke

Stuhr – Die Ambulanten Kinder- und Jugendhilfen Stuhr beschreiten einen neuen Weg in ihrer Elternbildungsreihe „Werkstatt Erziehung“. Statt eines Impulsreferats, wie dies sonst der Fall ist, können sich die Erziehungsberechtigten zum Thema „Weil ich ein Mädchen bin – unterwegs auf der eigenen Baustelle“ in Form eines Speeddatings informieren. Dazu sind in der Volkshochschule in Brinkum acht Tische aufgebaut, an denen Akteure des Netzwerks Mädchen beraten. Die Veranstaltung am Donnerstag, 24. Januar, beginnt um 19.30 Uhr.