Pro Dem lädt pflegende Angehörige zu kostenlosem Vortrag über Parkinson ein

Kompaktkurs am 22. Juni

+ © Pro dem Die Referentin: Kirsten Spiekermann. © Pro dem

Stuhr – Parkinson ist eine der bekanntesten und häufigsten Erkrankungen des Nervensystems. Mit diesem Krankheitsbild beschäftigt sich der eintägige Kompaktkurs „Parkinson verstehen“, den der Verein Pro Dem am Samstag, 22. Juni, von 10 bis 15.15 Uhr für pflegende Angehörige aus den Gemeinden Stuhr und Weyhe anbietet. Veranstaltungsort ist das Pro-Dem-Büro an der Bremer Straße 7 in Stuhr.