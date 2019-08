Informationen rund um die Bandbekämpfung

Stuhr - Von Martin Möhring. „Vollauf und hoch zufrieden“ zeigte sich der Stuhrer Ortsbrandmeister Rainer Troue mit dem Tag der offenen Tür der Ortsfeuerwehr Stuhr. Nachdem vor zwei Jahren wegen Schlechtwetter alles ins Wasser gefallen war, herrschte am Sonntag ein Riesenandrang.

Troue freute sich über die vielen engagierten Feuerwehrleute aus den anderen Stuhrer Ortsteilen, die ihre Sonderfahrzeuge präsentierten. Dazu gehörte der Drehleiterwagen der Ortsfeuerwehr Brinkum mit einer auf 30 Meter Höhe ausfahrbaren Plattform.

Björn Kaufhold, Gruppenführer in der Brinkumer Wehr, erläuterte den zahlreichen Besuchern die Aufgaben des Fahrzeuges. Angeschafft worden sei es für die Brandbekämpfung der beiden Hochhäuser in Brinkum und für das Gebäude an der Haferflockenkreuzung. Wie jedes Fahrzeug hat es eine eigene Nummer, sodass im Einsatzfall klar ist, welche Fahrzeuge ausrücken. Frühere Namen für Einsatzfahrzeuge wie den „Moorteufel“ gäbe es heute nicht mehr.

Die Kinder hatten ihren besonderen Spaß an diesem großen Tag der Feuerwehr. „Funki“, das Maskottchen der Brandschutzerziehung, lud zum Puppentheater ein. Auf der Bühne gab es ein Stück von Uwe und Sandra Banach. Der Titel lautete „das Schaf ist ins Wasser gefallen“. Das Ehepaar ist für die Brandschutzaufklärung in der Feuerwehr verantwortlich. Es besucht Kindergärten, Schulen und Seniorenheime, um über das richtige Verhalten im Brandfall und Vorsorgemaßnahmen aufzuklären.

Außerdem lud die Feuerwehr Jung und Alt für Samstag, 21. September, zum Schnupperdienst ein. Die Organisatoren versprechen, dass auch ältere Semester „ihre Funktion“ in der Feuerwehr finden werden. Alle absolvieren die beiden Einstiegslehrgänge, und dann wird über den Einsatzort innerhalb der Feuerwehr entschieden.

So war sich der Stellvertretende Gemeindebrandmeister der Gemeinde Stuhr, Sönke Heinken, nicht zu schade, für die Kameraden sowie die zahlreichen Gäste leckere Rostbratwürstchen zu grillen. Die Vorführungen wie das Fettbrandlöschen waren weitere Highlights dieses Tages der Feuerwehr. Die Verkehrswacht Diepholz präsentierte ihren Überschlag-Rettungssimulator, und Kinder konnten sich im Zielspritzen auf Fenster in einem kleinen Modellhaus üben. Die Hüpfburg der Kreissparkasse Syke und das Rote Kreuz mit Erklärungen zu ihrem Einsatzfahrzeug rundeten den Tag der Stuhrer Feuerwehr ab.