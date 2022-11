Individualist mit Botschaften: Gästeführer in Stuhr wünscht sich Verstärkung

Von: Andreas Hapke

Zurzeit Einzelkämpfer in Sachen Gästeführung in Stuhr: Alexandre Peruzzo. © Andreas Hapke

Seit 2008 ist Alexandre Peruzzo ehrenamtlicher Gästeführer in der Gemeinde Stuhr. Zuletzt hatte ihm nicht nur die Pandemie die Ausübung seiner Tätigkeit erschwert, sondern auch der Umstand, dass er als Einzelkämpfer unterwegs ist. Er macht auf eine Qualifizierung zum Gästeführer ab Januar 2023 aufmerksam.

Stuhr – Seit dem vergangenen Jahr kann die Stuhrer Gästeführung nicht mehr mit einem umfassenden Programm dienen. Und das hat nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun. Es liegt auch daran, dass Alexandre Peruzzo inzwischen zum Einzelkämpfer geworden ist. Das Programm heißt Peruzzo.

„Es gibt leider nur noch meine Angebote“, bedauert der 77-Jährige – vor allem, weil seine langjährige und „sehr engagierte“ Mitstreiterin Edith Sindermann seit geraumer Zeit aus gesundheitlichen Gründen passen müsse. Der Dritte im Bunde, Jens Oyen, präsentiere vorrangig seine alte Hofstelle aus dem Jahr 1670 in Eggese.

Vorbei sind die Zeiten, als die Stuhrer Gästeführung rund 600 Teilnehmer bei 14 Veranstaltungen registrierte. Das war im Jahr 2009, das als Rekordjahr in den Aufzeichnungen Peruzzos steht. „Auf Schusters Rappen – vom Schuster zum Schmied“ lautete seinerzeit eine Führung, „Briseck – Leben in einem neuen Ortsteil“ eine andere. Diese potenzielle Vielfalt lässt Peruzzo zu dem Schluss kommen: „Binnentouristisch betrachtet, hat Stuhr eine Menge zu bieten.“

Alexandre Peruzzo seit 2008 Gästeführer

Seit 2006 sind die Ehrenamtlichen in der Gemeinde unterwegs. In dieser Zeit brachten sie es auf insgesamt 206 Veranstaltungen mit 3634 Teilnehmern. Etwas neidisch schaut Peruzzo auf die Nachbarn in Weyhe, wo sich im Vergleichszeitraum 14 365 Personen für 474 Führungen angemeldet hatten. „Die haben wie die Syker aber auch zehn Aktive“, sagt Peruzzo. „Die hatten wir nur zu unseren Hochzeiten mal.“ Er selbst stieß im Jahr 2008 zur Stuhrer Gästeführung.

Zu den beliebtesten Veranstaltungen zählten in all den Jahren die Besichtigung der Ölmühle der Firma Henry Lamotte Oils in Bremen und die Ausflüge mit dem Jäger und/oder Förster in einen der umliegenden Wälder, etwa zum Warwer Sand. Oft reichte dafür ein Kleinbus nicht aus. Das war auch in diesem Jahr nicht anders, als es im Oktober nach Harpstedt ging. 18 Teilnehmer ließen sich dort zu Hochsitzen und Futterplätzen führen. „Einige Leute melden sich dann schon für das nächste Jahr wieder an“, sagt Peruzzo.

Weitere Veranstaltungen beschränkten sich in diesem Jahr auf das Rauchhaus in Varrel, das Peruzzo bei sechs Gelegenheiten 89 Personen vorstellte. Allein vier Führungen standen am Tag des offenen Denkmals im Terminkalender des Gästeführers. Hinzu kamen Besuche der Landfrauen und eines Sportvereins. Unterm Strich waren es 2022 also sieben Führungen mit 107 Teilnehmern.

„Wir wollen Botschaften rüberbringen“

„Wir wollen Botschaften rüberbringen, wenn wir zum Beispiel einen Ausflug in die Natur unternehmen“, erzählt Peruzzo. Dazu zählen die Waldspaziergänge, die immer auch den regionalen Klimaschutz in den Fokus rücken. Vor einigen Jahren hatte Peruzzo die Aktion „Baum des Jahres“ ins Leben gerufen. „Da haben wir zum Beispiel eine Flattereiche gepflanzt, manch einen Baum auch zweimal im Jahr.“

Jahrelang habe er Radwanderungen zu den Pferdehöfen organisiert und erklärt: „Pferde sind keine Höhlenbewohner. Sie benötigen auch keine Decken, wenn man ihnen ihr Fell lässt.“ Diese Führung gehörte zuletzt nicht mehr zum Programm. „Alle fünf Jahre sollte man die Themen wechseln. Und nicht alle Reiterhöfe existieren ewig.“

Für Peruzzo sind alle Gästeführer Individualisten. „Jeder hat oder hatte einen anderen Beruf.“ Er selbst sei gelernter Sozialarbeiter und verstehe es, „Verantwortung zu schüren. Ich möchte als Vorbild für die Gemeinde unterwegs sein“. Apropos Gemeinde: Von dort gebe es ebenfalls hin und wieder Anfragen für Gästeführungen. Peruzzo nennt die Radtour zur Eröffnung des Reisegartens in Heiligenrode als Beispiel, und für Delegationen aus den Stuhrer Partnerstädten waren die Ehrenamtlichen ebenfalls schon unterwegs. „Da sind wir Dienstleister, das begleiten wir gerne.“ Im Gegenzug helfe die Gemeinde mit Fachliteratur aus oder stelle einen Kleinbus für Ausflüge. „Als die deutsche Baumkönigin bei einer unserer Pflanzaktionen zu Gast war, hat sie auch die Übernachtung organisiert und bezahlt.“

Hoffnung auf Interesse an Fortbildung

Schulen fragen für ihre Klassen an, Firmen für ihre Mitarbeiter, Kirchen für ihre Goldkonfirmanden. Doch mit den Führungen ist der Job des Gästeführers noch nicht getan. Peruzzo etwa nahm in diesem Jahr noch an Zoom-Meetings zur Vorbereitung der 850-Jahr-Feier Alt-Stuhrs teil, ebenso an Treffen des Arbeitskreises Gästeführung Syke-Weyhe-Stuhr und der Wirtschaftsförderung.

Für einen einzigen aktiven Gästeführer ist das auf Dauer zu viel, zumal Peruzzo nach eigener Auskunft „auf die 80“ zugeht. Dass „ich in die Lage geraten bin, alleine den Hut aufzuhaben“, sei auch nicht gut für die Gemeinde. Umso wichtiger wäre es, dass sich Stuhrer für den neuen Ausbildungskurs zum Gästeführer anmelden (siehe Infokasten). Vier Interessierte aus der Kommune gebe es bereits. „Bleibt zu hoffen, dass sie auch verbindlich zusagen“, sagte Peruzzo. Natürlich begleiten er und seine Kollegen aus Weyhe und Syke auch die Fortbildung ehrenamtlich, denn: „Es muss ja jemanden geben, der die Räume organisiert, auf- und abschließt, den Kuchen hinstellt.“

Ausbildung zum Gästeführer ab Januar 2023 Ein neuer Kurs Gästeführung findet vom 18. Januar bis 12. April kommenden Jahres immer von 15 bis 18.15 Uhr statt. Eigenanteil: 150 Euro (Rest Gemeinden). Dafür erfahren die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen alles über Recht und Haftung, lernen das Handwerkszeug kennen und brechen gemeinsam zu Beispielführungen auf. Zum Infoabend treffen sich Interessierte am Mittwoch, 30. November, 19 Uhr, im Haus Lohmann, Bremer Straße 29. Ansprechpartner ist Alexandre Peruzzo, 0162/1092910.