In Stuhr: 18-Jährige knallt gegen Baum – und wird schwer verletzt

Von: Fabian Raddatz

Feuerwehrleute stehen neben dem zerstörten VW-Golf der 18-Jährigen © Nonstop News

Schwerer Verkehrsunfall in Stuhr am Sonntagvormittag. Eine 18-Jährige ist mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und wurde schwer verletzt.

Stuhr – In Stuhr im Landkreis Diepholz kam es am Sonntagvormittag, 16. Oktober 2022, zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 18-jährige Fahranfängerin schwer verletzt wurde. Wie aus einem Bericht des Nachrichtenportals Nonstop News hervorgeht, verlor die junge Frau aus noch ungeklärter Ursache auf der Straße die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in einen Baum.

Anschließend rutschte der Wagen in einen Graben. Durch Zufall kamen Feuerwehrleute auf dem Weg zum Gerätehaus an der Unfallstelle vorbei. Sie betreuten die Frau, bis ihre Kollegen eintrafen. Glücklicherweise wurde die junge Frau nicht eingeklemmt.

In Stuhr: 18-Jährige kollidiert mit Baum – auch Rettungshubschrauber kam zum Einsatz

Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, um einen Notarzt zur weiteren medizinischen Versorgung zu bringen. Der Rettungsdienst versorgte die Schwerverletzte und brachte sie anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gemeinsam mit der Polizei ab. Aufgrund des Aufpralls in den Baum wurde auch ein größerer Ast abgebrochen, welcher durch die Feuerwehr entfernt werden musste. Im Anschluss konnte das Fahrzeug durch einen Bergungsdienst aus dem Graben gezogen werden. Warum die junge Frau die Kontrolle verlor, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

