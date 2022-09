Staatsanwaltschaft ermittelt

Elendig zu Tode gepresst – Tote Tiere im Weyher Getreidefeld

Von: Anke Seidel

Elendig zu Tode gepresst: ein Hase in einem Strohballen, den Tierschützer im Bereich Weyhe-Ahausen entdeckt haben. Die Staatsanwaltschaft Verden ist informiert. © Privat/Teupe

Strohpresse tötet Hasen, Mähwerk halbiert Rehkitz: Tierschützer aus dem Landkreis klagen verschiedene Fälle an

Landkreis Diepholz – Es ist ein Bild, das Tierfreunden das Blut in den Adern stocken lässt: Aus einem dicht gepressten Strohballen ragt der Vorderkörper eines Hasen hervor. Mit hohem Druck muss er von der Maschine zusammen gepresst worden sein. Das Tier hatte offensichtlich keine Chance.

Etwa 40 verstümmelte Tiere pro Saison im Wildtier- und Artenschutzzentrum Klein Offenseth-Sparrieshoop

„Dieser Hase muss schrecklich gelitten haben“, ist Josef Teupe, Tierschützer aus Bremen, entsetzt. Es müsse sich um eine gebärende Häsin gehandelt haben, „sonst wäre das Tier weggelaufen“. Den Strohballen hat der Tierschützer im Bereich Weyhe-Ahausen entdeckt – und sofort die Polizei alarmiert. Denn: „Landwirte sind verpflichtet, aktiv an der Vermeidung von Wildunfällen mitzuwirken!“, betont Josef Teupe. Genau das werde immer wieder unterlassen.

Belegen kann er das mit grausamen Fotos von tödlich verletzten Rehkitzen. Eines war vom Mähwerk faktisch halbiert worden, ein anderes am gesamten Körper aufgerissen. Nein, sagt Josef Teupe, das seien keine Einzelfälle. Christian Erdmann, Stationsleiter im Wildtier- und Artenschutzzentrum Klein Offenseth-Sparrieshoop (Landkreis Pinneberg) kann das nur bestätigen. Vor allem im Mai und im Juni würden Bürger Rehkitze ohne Beine, schwerstverletzte Hasen oder junge Kiebitze ins Wildtier- und Artenschutzzentrum bringen.

Tote Tiere im Feld: Anzeige gegen unbekannt bei der Staatsanwaltschaft Verden

Es sind Opfer der frühen Grasmahd, die meistens eingeschläfert werden müssen – Erlösung von unvorstellbaren Qualen. Sind Drohnen, die vor dem Mähen Jungtiere aufspüren, also die Rettung? „Drohnen sind schön“, antwortet Christian Erdmann trocken. „Aber es ändert nichts an der Sache, dass die Kühe nicht mehr zum Gras geführt werden – sondern das Gras zu den Kühen.“ Will heißen: Seit Kühe den Sommer nicht mehr auf der Weide verbringen und nicht mehr in Symbiose mit den Wildtieren leben, ist das Grasmähen ein elementarer Teil der Landwirtschaft.

Drohnen könnten bei Weitem nicht alle Tiere auf einer Fläche aufspüren, so die Erfahrung von Christian Erdmann. Natürlich seien die Landwirte verpflichtet, die Felder vor dem Mähen abzusuchen. „Aber das macht keiner“, glaubt Christian Erdmann mit Blick auf die verstümmelten Tiere, die immer wieder im Wildtier- und Artenschutzzentrum abgegeben werden: „In einer Saison sind es etwa 40.“

Tote Tiere im Getreidefeld schockieren Tierschützer

Wie viele Jungtiere bei der Mahd einen grausamen Tod sterben, ist unklar. „Wo kein Kläger, da kein Richter“, sagt der Stationsleiter des Wildtier- und Artenschutzzentrums. Allein 28 Kiebitze seien in dieser Saison in der Auffangstation Rastede großgezogen worden. „Mit Spendengeldern“, betont er mit Blick auf die andere, wirtschaftliche Seite der Landwirtschaft.

Deshalb ist es Wunsch der Naturschützer, dass sich auch öffentliche Stellen und die Landwirtschaft an der Pflege und Behandlung von Wildtieren finanziell beteiligen. Das gelte genauso für die Opfer von Windkraftanlagen: „Die verursachen schlimmes Leid bei den Großvögeln.“

Josef Teupe will mit aller Kraft verhindern, dass sich der Schredder-Tod auf der Weide oder dem Getreidefeld wiederholt. Deshalb hat er die Polizei informiert und der Staatsanwaltschaft in Verden eine formlose Anzeige gegen den mutmaßlichen Verursacher geschickt.



Staatsanwaltschaft ermittelt

Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte Oberstaatsanwalt Marcus Röske den Eingang dieser Anzeige. Sie werde wegen des Vorwurfs eines Verstoßes gegen Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes bearbeitet, so der Oberstaatsanwalt.



Demnach wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe belegt, „wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet, oder einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt“.



Generell sei in solchen Fällen zu prüfen, so der Oberstaatsanwalt, „ob es pflichtwidrig unterlassen wurde, die zu mähende Fläche auf abgelegte Kitze abzusuchen“. Marcus Röske rät: „Bürger sollten in entsprechenden Fällen die Polizei informieren und falls derjenige, der gemäht hat, bekannt ist, sollte dieses der Polizei mitgeteilt werden.“ Lebe das Kitz noch, sollte auch ein Jäger informiert werden, damit das Tier erlöst werden könne.

Anzeigen in dieser Form sind bei der Polizei im Landkreis Diepholz nicht dokumentiert, so Polizei-Pressesprecher Thomas Gissing auf Anfrage. „Ein Tier ist eine Sache“, verweist Thomas Gissing auf das Strafgesetzbuch. Juristisch müsse man also von einer Sachbeschädigung sprechen.

Zwar sei die Tiertötung oder Tierquälerei durch Unterlassen strafbar, erläutert der Deutsche Tierschutzbund. Das gelte jedoch nicht für jede Person: Paragraf 13 im Strafgesetzbuch, der die Tat durch Unterlassen regelt, setze voraus, „dass der Täter eine besondere Beziehung zu dem Tier hat“.

Kreislandwirt Wilken Hartje: Bestimmte Mähtechnik lässt Tieren Fluchtmöglichkeiten

Indes zeigt sich Kreislandwirt Wilken Hartje betroffen: „So was tut jedem Landwirt weh!“, sagt er zum Tiertod in der Strohpresse. Zu Beginn der Getreideernte seien Jungtiere in der Regel nicht mehr gefährdet: „Normalerweise sind sie dann so weit, dass sie weglaufen.“ Manchmal seien solche Fälle nicht zu verhindern. Dann sollten die betroffenen Landwirte umgehend einen Jäger informieren, damit der das tödlich verletzte Tier erlösen könne.

Der Kreislandwirt verweist aber auch auf den Einsatz von Drohnen vor der Mahd, um Wildtiere vor einem solchen Schicksal zu bewahren. Drei Drohnen hat allein die Kreisjägerschaft Grafschaft Diepholz angeschafft. Nach eigenen Angaben hat sie in dieser Saison 750 Kitze vor dem Mähtod gerettet, indem freiwillige Helfer sie aus ihren Verstecken im Grünland geholt hatten – so, dass Ricke und Kitz wieder zueinanderfinden können.

Im Nordkreis haben sich Freiwillige in der „Rehkitzrettung Syke“ zusammengeschlossen, um die Jungtiere zu retten. Auch dort sind Drohnen im Einsatz, und auch dort ermöglichen es die Helfer den Ricken und ihren Kitzen, wieder zueinanderzufinden – indem sie die Jungtiere am Feldrand absetzen.

Kreislandwirt Wilken Hartje weiß: Alle landwirtschaftlichen Flächen mit Drohnen überprüfen zu lassen, sei einfach nicht möglich. Deshalb würden Landwirte beim Mähen des Getreides auf Fluchtmöglichkeiten für das Wild achten, indem sie nach einer bestimmten Technik mähen.

Aber am Ende sei es genau wie beim Autoverkehr auf den Straßen: „Wildunfälle kann man nie ganz ausschließen.“ Wenn so etwas geschehe, gehe man von einem tragischen Unfall aus: „Da wird der Autofahrer auch nicht verklagt.“