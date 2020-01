Parkplatzsuche bei IKEA außer Kontrolle: Autofahrer tritt auf 62-Jährigen ein

Einsatz in Stuhr

+ © dpa (Symbolbild) Ein unbekannter Mann attackierte einen 62 Jahre alten Autofahrer. © dpa (Symbolbild)

Die Suche nach einem Parkplatz am Ochtum-Park in Stuhr bei Bremen ist am Samstag außer Kontrolle geraten. Ein junger Mann attackierte einen 62-Jährigen.