Bei Rot: Fordfahrerin kollidiert mit BMW

Weil Sie bei Rotlicht in die Kreuzung fährt, kollidiert eine Frau mit ihrem Ford auf der Ikea-Kreuzung in Brinkum mit einem BMW. Vier Menschen werden verletzt.

Am Samstag, um 15.55 Uhr, befuhr eine 52jährige Bremerin mit ihrem Ford die Bremer Straße in Brinkum-Nord und überquerte die Kreuzung Carl-Zeiss-Straße (sog. IKEA-Kreuzung) in Richtung Bassum, trotz Rotlicht der Ampelanlage. Nach Angaben der Polizei kollidierte die Frau im Kreuzungsbereich mit dem entgegenkommenden, in die Carl-Zeiss-Straße abbiegenden, BMW einer 31jährigen Bremerin.

Die beiden Fahrzeugführerinnen sowie eine 28jährige Beifahrerin des BMW wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Während der circa einstündigen Unfallaufnahme waren mehrmals temporäre Vollsperrungen notwendig, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Ortsteil Brinkum-Nord kam, wovon auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen war.