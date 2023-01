IHK zeichnet Azubi Daniel Honstein aus Stuhr-Brinkum mit Bestnote aus

Von: Marten Vorwerk

Einer der besten Auszubildenden der IHK Hannover im Jahr 2022: der 22-jährige Daniel Honstein im Lager bei Rohr-Flansch-Fitting. © Marten Vorwerk

Er vor Kurzem wurde Daniel Honstein mit Bestnote ausgezeichnet, als einer der besten Auszubildenden in Niedersachsen. Im Gespräch mit der Kreiszeitung erzählt der Groß- und Außenhandelskaufmann, wie er zu seinem Job kam.

Brinkum – Zu dritt ins Auto und ab zur Arbeit. Jeden Morgen fährt Daniel Honstein mit seinem Vater und seinem Onkel aus Bremen-Nord zu seiner Arbeitsstelle in Brinkum – zur Handelsgesellschaft Rohr-Flansch-Fitting. „Einer fährt und zwei können noch schlafen. Das passt sehr gut“, witzelt der 22-Jährige. Er wurde kürzlich ausgezeichnet, als einer der besten Auszubildenden in Niedersachsen. Im Gespräch mit der Kreiszeitung erzählt der Groß- und Außenhandelskaufmann, wie er zu seinem Job kam, warum er sich bei RFF sehr wohl fühlt und über einen ganz besonderen Heiratsantrag.

Daniel Honstein ist einer von 110 Auszubildenden der niedersächsischen Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK), die ihre Lehre mit der Note sehr gut abgeschlossen haben. 96 Prozent hat er in seinen Prüfungen zusammengerechnet erreicht. „Ich war schon immer ein Streber und das Ziel war die Bestnote“, sagt Honstein lachend. Die Corona-Pandemie habe ihm bei seiner Vorbereitung geholfen. „Wenige Wochen vor der Prüfung wurde ich positiv auf Corona getestet und konnte zehn Tage einfach durchlernen“, erinnert sich Honstein. Die Vorbereitung auf die Prüfung habe bei seiner Verlobten Lejla gut funktioniert.

Die beiden kennen sich seit der Kindheit. Vor einem Jahr machte er ihr auf einem 70 Meter hohen Kirchturm in Braunschweig den Antrag – seit 2015 sind die beiden ein Paar. „Ich wollte für den Antrag raus aus Bremen und unbedingt hoch auf einen Kirchturm“, erinnert sich der Bremer, der vor seinen Antworten immer wieder in sich geht und sich sehr bestimmt und wenig ausschweifend äußert. „Ein sündhaft teurer Blumenstrauß war auch dabei. Zum Glück hat sie Ja gesagt“, erzählt Honstein und lacht. Danach ging es in ein griechisches Restaurant. „Eines der Besten, in dem ich je war. Wir gehen auch sonst gerne Essen“, betont er.

Auf dem Papier hat der junge Bremer seine Ausbildung als Kaufmann im Groß- und Außenhandel abgeschlossen. „In diesem Bereich ist er sogar landesweit Bester“, weiß Sabine Höfer. Sie ist für die Koordination und Betreuung der Azubis bei RFF verantwortlich. Wenn man es allerdings genau nimmt, arbeitet Honstein bei RFF im Rechnungswesen. Wo Groß- und Außenhandelskaufmann draufsteht, steckt also „nicht wirklich Groß- und Außenhandelskaufmann drin“, erklärt Honstein.

Als Kind war RFF schon präsent

Zum Unternehmen CFF kam er über seinen Vater und seinen Onkel, die seit vielen Jahren im Unternehmen arbeiten. „Darüber wurde zu Hause am Tisch immer wieder gesprochen, als ich Kind war. Das Unternehmen war also bei mir immer präsent“, erklärt Honstein.

CFF ist ein Handelshaus, das Rohre und Rohrverbindungsteile in die Welt vertreibt. Die Firma ist ein reiner Groß- und Außenhandel und bekommt seine Produkte vorrangig aus Europa und dem asiatischen Raum. Sie vertreibt die Rohre, mit denen Gase oder Flüssigkeiten von A nach B transportiert werden, zum Beispiel im Energie- oder Schiffbausektor.

Honstein kümmert sich im Rechnungswesen unter anderem darum, dass Zahlungen von Kunden rechtzeitig eingehen oder um das Mahnwesen. Das sei aber längst nicht alles. „Ich konnte in meiner Ausbildung ganz viele Bereiche kennenlernen“, erzählt der 22-Jährige. Das gehöre auch zum Geschäftsmodell von CFF, betont Geschäftsführer Michael Allexi. „Wir wollen den Auszubildenden den bestmöglichen Einblick in alles von unserem Unternehmen geben. Wir vergeben die Plätze auch so, dass wir die Azubis danach bei uns übernehmen. Das klappt fast immer“, sagt Alex.

Honstein überzeugt mit Kreativität

Mit ihrem Mitarbeiter Daniel Honstein seien sowohl Michael Allexi als auch Sabine Höfer sehr zufrieden. „Daniel ist ein kreativer Mensch. Das hat er bei Azubi-Projekten gezeigt, er hat zum Beispiel die Homepage mitgestaltet“, erklärt Hafer. Michael Allexi schätzt an Honstein, dass er „klar anspricht, wenn ihm etwas nicht gefällt. Er gibt immer konstruktives Feedback.“

Seiner Kreativität lässt der 22-Jährige auch in seiner Freizeit freien Lauf – dann, wenn er zu Hause zeichnet. „Ich zeichne einfach Dinge, die ich im Kopf habe, die zum Denken anregen“, erklärt der Norddeutsche, der nicht nur in Bremen-Nord lebt, sondern auch dort aufgewachsen ist. Seine Mutter ist Leitungskraft in einem Altenheim und dort zuständig für die Hygiene. Seine jüngere Schwester studiert BWL in Bremen.

Für Daniel Honstein war nach der Ausbildung klar, dass er bei RFF weiterarbeiten will. „Ich fühle mich hier wohl. Das liegt auch an meinen Kollegen, mit denen ich sehr gut zurechtkomme“, schwärmt er. Für seine Top-Ausbildungsnote hat Honstein von der IHK eine Begabtenförderung in Aussicht gestellt bekommen. Damit kann er sich bei Weiterbildungen über finanzielle Förderung freuen. Das Projekt hat aber bis 2025 Zeit. Honstein: „Erst einmal steht die Planung der Hochzeit im Vordergrund.“