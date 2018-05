„Idealismus benötigt man immer“

GR. Mackenstedt - Von Andreas Hapke. Viele Eltern haben Gabi Feldt zum ersten Mal erlebt, als ihr Kind den letzten Schultag hatte. Als Elternratsvorsitzende der KGS Brinkum stand die Groß Mackenstedterin bei Entlassfeiern häufiger am Pult, um zum Abschied noch ein paar Worte an die scheidenden Gymnasiasten, Haupt- und Realschüler zu richten. „Dabei bin ich gar nicht der Mensch, der gerne Reden hält“, sagt Gabi Feldt. „Ich arbeite viel lieber im Hintergrund.“

Das allerdings war nicht der Grund, weshalb Gabi Feldt der Verleihung des Stuhrer Wolfs ferngeblieben war. Vielmehr hatte sie eine Grippe außer Gefecht gesetzt, woraufhin der Bürgermeister Niels Thomsen die Ehrung nachträglich in seinem Zimmer vornahm. Sie habe nicht mit der Auszeichnung gerechnet, sagt Gabi Feldt.

Vorgeschlagen hatte sie der Schulleiter Michael Triebs, weil sie für ein harmonisches Miteinander zwischen Elternrat, Schulvorstand, Schülern und Elternschaft sorge. Das tut Gabi Feldt seit mittlerweile sechs Jahren: zunächst zwei Jahre als stellvertretende Elternratsvorsitzende, dann drei Jahre als Chefin des Gremiums und seit März 2017 als Vorsitzende des Schulfördervereins. Zu dem Wechsel kam es, weil sie nach dem Abitur der jüngeren von zwei Töchtern automatisch aus dem Elternrat ausschied.

Tatsächlich sei es häufiger passiert, dass der Elternrat als Mittler zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrer habe fungieren müssen, erzählt Gabi Feldt. „Manchmal verhärten sich die Fronten und man schaut, dass wieder ein Dialog einsetzt. Das haben wir immer wieder gut hinbekommen.“

Für ihren neuen Job im Vorstand des Fördervereins hat sie sich Mitstreiter aus dem Elternrat gesucht. Von dieser Verzahnung verspricht sie sich eine effektivere Unterstützung der Schule, insbesondere deren Schüler. Denn die Arbeit eines Fördervereins zielt für die 52-Jährige hauptsächlich darauf ab, den Kindern und Jugendlichen im Alltag mehr Freude zu bereiten, „ihnen das Leben zu erleichtern“. Die Schüler sollen profitieren – sei es durch ein neues Klettergerüst auf dem Außengelände oder Zuschüsse für Ausflüge und Bildungsreisen. 2017 zum Beispiel haben die Förderer unter anderem eine Jolle für die Segel-AG und – gemeinsam mit der Schule – einen Satz Ukulelen für den Fachbereich Ästhetik gekauft. Künftig dürfte für solche Anschaffungen mehr Geld zur Verfügung stehen, denn der Verein hat in seiner Jahreshauptversammlung eine flexible Mitgliedsgebühr beschlossen. Der bisherige Festbetrag von zehn Euro darf gerne überschritten werden. Für Gabi Feldt steht fest: „Heutzutage kann keine Schule mehr ohne Förderverein existieren.“

Nach ihrem ersten Jahr als Vorsitzende, zum Teil noch begleitet vom alten Vorstand, will sie jetzt sehen „was wir reißen können“. Bevor es an neue Investitionen geht, möchte Gabi Feldt die Kommunikation unter den Fördervereinen in Stuhr und den Nachbarkommunen vorantreiben, untereinander Erfahrungen austauschen. Gegenseitige Einladungen für Veranstaltungen, etwa Vorträge zur Prävention, gebe es bereits. „Damit das nicht vor leeren Häusern stattfindet.“

Ihrem Ehrenamt widmet Gabi Feldt viel Zeit. Sie sei praktisch immer erreichbar und viel in der Schule unterwegs. „Das ist auch so erwünscht. Die Lehrer sprechen uns oft an, um mitzuteilen, was benötigt wird. Außerdem ist die Schule die Postadresse des Vereins.“

Ihren Einsatz findet Gabi Feldt wichtig, denn: „Ohne Ehrenamt würden viele Dinge einfach nicht funktionieren.“ An der Schule finde sie das Gesamtpaket interessant. Als gelernte Steuerfachangestellte habe sie kein Problem mit Gesetzestexten und Verwaltungsarbeit, eher im Gegenteil. „Schön ist, wenn man dann noch Leute motivieren kann, etwas gemeinsam zu erreichen. Das ist eine Herausforderung. Ein bisschen Idealismus benötigt man da immer, das ist klar.“