„Ich zieh vor euch den Hut“

STUHR - Von Rainer Jysch. Im nahezu ausverkauftem Saal des Stuhrer Rathauses zeigten am Samstag vier junge syrische „Bremer Neubürger“ mit ihren musikalischen Mentoren Pago Balke und Gerhard Stengert, was es heißt, aus seiner Heimat zu fliehen, in der Fremde anzukommen und sich zu integrieren. Dem eigentlich ernsten Thema vermochten die Akteure indes ein sehr unterhaltsames Showprogramm abzugewinnen mit Musik, Tanz sowie mit satirischen und kabarettistischen Einlagen.

„Als Bio-Deutsche haben wir uns schon sehr gut integriert“, witzelten Balke und Stengert. Zusammen mit ihren vier Mitspielern starteten sie das Programm mit dem Integration-Blues: „Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen“, hieß es da gleich in der ersten Textzeile aus Balkes Feder.

In lockerer Reihe folgten Lieder wie zum Thema „Regen“ von Sänger und Tänzer Azad Kour, der das syrische Kobani seine Heimat nennt. Ende 2015 kam er als 15-Jähriger nach Bremen. Zusammen mit drei Freunden wurde er zunächst im Zollhaus, einem früheren Hostel in der Überseestadt, untergebracht. Die erste Anlaufstelle war namensgebend für die Gruppe, die mit Unterstützung von Pago Balke im Frühjahr 2017 das musikalische Programm auf die Beine stellte. Seitdem blicken die Akteure bundesweit auf 40 Auftritte zurück.

Sänger und E-Gitarrist Ismaeel Foustok stammt aus Aleppo. Sein Song „Coming from Aleppo to paradice“ nach der Komposition von Gerhard Stengert beschreibt seinen Weg: „Ich floh über Land, ich kam übers Meer!“, sang der 1999 geborene Syrer. Nach seiner Flucht landete er zunächst in der Hansestadt in einer „abgerockten, überfüllten Eislaufhalle“ namens „Paradice“, beschreibt er in seiner Kurzbio.

Der ebenfalls 1999 geborene Delyar Hamza kommt aus dem „nicht wirklich existierenden Kurdistan“. Er glänzte als Sänger. Als Sänger, Drummer, Texter und Komponist legte sich Shvan Sheiko (19), der sich selbst als Kurde, Syrer und Neubremer bezeichnet, bei „Männer weinen nicht“ mächtig ins Zeug.

Vor der Pause ließ Pago Balke einen Plastikapfel von Zuhörer zu Zuhörer werfen. Der Empfänger sollte jeweils den Spruch auf der Rückseite der Eintrittskarte vorlesen, wie ein Zitat aus Indien: „Ist das einer von uns oder ein Fremder? So überlegen nur Schwachsinnige!“ oder „Ausländer, lasst uns nicht allein mit diesen Deutschen!“.

Im zweiten Teil hielt der wortgewandte Allroundkünstler Balke den Deutsch-Germanen einen satirischen Spiegel vor. Mit wilder Perücke, Kunstzähnen und übergestülptem Schafsfellweste mimte er einen Ur-Germanen. „Zugegeben: Wir Ur-Ur-Germanen sind nicht so die Hellsten. Aber in der Gastfreundschaft sind wir einsame Spitze“, spielte er auf die Willkommenskultur an.

Mit der ersten Zugabe für das stehend applaudierende Publikum ließen es die sechs Akteure noch einmal richtig krachen. Ziemlich rockig spielten sie: „Habibi, lass uns tanzen!“ (Schätzchen, lass uns tanzen). Abschließend zollte Altmeister Pago Balke mit einem einfühlsamen Solostück Respekt vor den Leistungen und Entbehrungen, die die vier jungen Syrer auf sich nehmen mussten: „Ich zieh vor euch den Hut.“

Ein zweites Programm der Zollhausboys ist in Arbeit, verriet Balke. „Wir haben noch nicht die Nase voll.“