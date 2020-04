Stuhr - Von Andreas Hapke. Ostern 2015 liegt zwar schon ein Weilchen zurück, doch für Heiligenrodes Pastorin Tabea Rösler wird es für immer ein besonderes Fest bleiben: Während des Gottesdienstes wurde sie offiziell in die Kirchengemeinde Heiligenrode eingeführt. Im Gespräch mit der Kreiszeitung zieht sie Bilanz und erzählt, dass sie die gegenwärtige Corona-Krise auch als kreative Herausforderung annimmt.

Frau Rösler, welche Erinnerungen haben Sie an das Osterfest 2015?

Der Festgottesdienst war ein überwältigendes Erlebnis. Die Gemeinde, die Vereine und Verbände, Freunde aus meiner alten Kirchengemeinde und Kollegen, alle waren gekommen, ihre neue Pastorin zu begrüßen. Orgel und Posaunenchor spielten mit voller Kraft. Das war ein starkes Erlebnis. Ich zehre noch heute davon.

Das wird ja in diesem Jahr anders sein. Wie sehr werden Ihnen die Ostergottesdienste fehlen?

Natürlich ist es traurig, die Ostergottesdienste nicht mit der Gemeinde feiern zu können. Wir hatten eine liturgische Nacht mit Sektempfang und einen Familiengottesdienst mit Ostereiersuche vorbereitet. Jetzt sind neue kreative Ideen gefragt. Jeden Abend gehe ich um 18 Uhr beim Glockenläuten in unsere schöne St.-Marien-Klosterkirche. Ich zünde für Menschen eine Kerze an und nenne ihren Namen. Menschen rufen mich an und schicken mir E-Mails mit ihren Gebetsanliegen. Jeden Abend ist mein Zettel dicht gefüllt. Ich bin selbst überrascht, dass die Aktion so gut angenommen wird.

Wie werden Sie als Pastorin an den Feiertagen in Kontakt zu Ihrer Gemeinde treten?

Unsere Klosterkirche ist zurzeit eine Open-Air-Kirche. Dort flattern farbenfrohe Bilder an einer Wäscheleine mit Malereien unserer Konfirmanden. Eine junge Künstlerin hat ein Aquarell mit einem Kompass entworfen. Wir alle brauchen positive, farbenfrohe Bilder.

Kann Corona da eine Chance sein? Mehr denn je muss Kirche eigentlich auf die Gemeindeglieder zugehen, auf eine andere Art präsent und auch kreativ sein.

Wir haben die Chance, neu kreativ zu werden. Die Besucher unserer Ausstellung können nun auch eigene Wünsche an die Wäscheleine hängen. Ich habe den Korb mit dem neuen Gemeindebrief dort um Stifte, Zettel und Wäscheklammern erweitert. Alles steht kompakt an der Kirche.

Gibt es eigentlich in der Bibel eine Antwort auf Corona? Oder den Ansatz einer Begründung für den Ausbruch der Krankheit?

Nun, die Bibel lehrt uns, dass die Schöpfung Gottes Geschenk an den Menschen ist. Wenn der Mensch die Natur ausbeutet, kann er nur verlieren. Krankheiten sind Zeichen dafür, dass das natürliche Gleichgewicht gestört ist. Eine spezielle Antwort auf Corona bietet die Bibel natürlich nicht. Wohl aber den Appell, die Natur zu hegen und den Opfern der Katastrophe zu helfen.

Zurück zu Ihrem Amtsantritt: Ihr besonderes Interesse galt seinerzeit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ist das immer noch so?

Die Kirche muss nach vorne denken. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ihre Kernaufgabe. Meinem Dienstantritt ging die Schließung des Spielkreises 2014 voraus. Daraufhin wurde die Kinderkirche ausgebaut, der Kinderchor „Kids mit Pfiff“ ins Leben gerufen, unser Jugendtreff eröffnet, die Konfirmandenarbeit erweitert und – gerade noch rechtzeitig vor Corona – eine Kirchen-Band mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Leben gegründet. Die Kontakte zu Kindergärten und Grundschule sind vielfältig. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in Heiligenrode etabliert und wird durch Kirchenvorstand und Förderverein tatkräftig unterstützt.

Welche weiteren Schwerpunkte haben Sie zu schätzen gelernt?

Ich bin stolz auf meinen Frauenkreis! Wir sind eine offene, fröhliche Gruppe und lachen viel. Die Seniorinnen backen wie die Weltmeister Kuchen und Torten. Da kann jeder Konditor nur den Hut ziehen. Sogar meine Familie fragt schon immer: „Wann ist wieder Frauenkreis...?“

Sie wollten die Arbeit mit den Ehrenamtlichen in allen Altersgruppen fördern und ihr Impulse verleihen. Ist das aus Ihrer Sicht gelungen?

Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Senioren ist bei uns gut aufgestellt. Die berufstätige mittlere Altersgruppe kirchlich zu binden, ist eine besondere Herausforderung. Im Januar haben wir das Kuratorium unserer Evangelischen Stiftung Kloster Heiligenrode neu aufgestellt. Wir sind stolz, das Gremium mit sieben Mitgliedern, die alle im aktiven Berufsleben stehen, vollzählig besetzt zu haben.

Hat sich Heiligenrode für Sie als der liebenswerte Arbeits- und Lebensort entpuppt, den Sie sich erhofft hatten?

Pastorin zu sein, ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Nur wenige Menschen haben wohl einen so liebenswerten Arbeitsplatz wie ich. Unsere Klosterkirche ist über 825 Jahre alt. Unsere Fahrenhorster Kapelle ist ein Schmuckstück. Wie stark die Gemeinschaft ist, zeigte sich am Umbau der alten Schule, unseres Gemeindehauses. Die enorme Spendenbereitschaft und das starke ehrenamtliche Engagement machten es möglich, das alte Schulhaus und damit das Klosterensemble zu erhalten.

Gibt es etwas, was nicht so gut gelaufen ist – oder hätte besser laufen können?

Jeder Kirchenaustritt schmälert die Mittel für ein aktives, lebendiges Gemeindeleben hier vor Ort. So könnten wir ohne die tatkräftige Arbeit unserer Ehrenamtlichen unseren schönen Kirchenspielplatz nur schwerlich erhalten. Dabei wird er von so vielen Leuten genutzt! Wir wollen gute Gastgeber für alle sein, ob Kirchenmitglied oder Besucher. Manchmal ist das jedoch gar nicht so einfach.

Wie werden Sie denn die Ostertage mit Ihrer Familie verbringen?

Wir färben Eier und füllen Nester mit Moos aus dem Pfarrgarten. Bevor der echte Osterhase kommt, auf den sich unser kleiner Jakob (3) schon riesig freut, spiele ich noch selbst den Osterhasen bei unseren Kirchenvorstehern. Mehr verrate ich noch nicht…

Was glauben Sie: Wann wird aus dem Segen to go – eine Ihrer Ideen für die Zeit der Kontaktbeschränkung – wieder die Kirche to come?

Der Segen to go ist ein Zettel mit abreißbaren Papierstreifen. Auf jedem steht ein Segenswort. Der Segen to go hängt neben der Kirchenkunst an der Wäscheleine. Für mich gehört beides zusammen: Der Segen to go und die Kirche to come. Denn wer sich einen Segensspruch abholen will, muss ja zur Kirche kommen. Ja, und hier gibt‘s gerade so richtig viel zu entdecken!