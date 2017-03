„Ich wüsste jetzt, wie ich mich gegen einen Angreifer wehre“

Varrel - Von Andreas Hapke. Der erste Versuch der 15-jährigen Sarah kommt noch recht zaghaft daher. „Tu ich Ihnen wirklich nicht weh?“, fragt sie, nachdem sie ihrem Trainer Harald Siegmann gegen den Oberkörper getreten hat. Der kann darüber nur müde lächeln. Sarah legt ihre Hemmungen ab und kickt ein zweites Mal. „Oh, da war schon mehr hinter“, stellt Siegmann zufrieden fest.

Vier Wochen lang hat der Judo-Trainer des TuS Varrel zwei Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen betreut, in denen es unter anderem darum ging: Die Teilnehmerinnen sollten die Hemmschwelle für den Einsatz körperlicher Gewalt senken. „Das verringert die Gefahr, im Ernstfall vor Angst gelähmt zu sein“, sagt Siegmann. Wer sich nie mit solchen Bedrohungsszenarien auseinandergesetzt habe, sei hilflos, wenn es darauf ankomme.

„Los die Leinen, reinlaufen und schlagen“, feuert Siegmann die Frauen an, darunter die 18-jährige Tabea Horstmann. Es geht darum, mit doppelten Faustschlägen eine von Assistent Ralf Sülwald gehaltene Puppe auf der Brust und am Kopf zu treffen. Siegmann fordert schnelle und gerade Bewegungen. Umso effektiver seien die Schläge.

„Ich habe das schonmal gemacht, als ich klein war. Ich wollte eine Auffrischung für den Fall, dass ich es mal brauche“, berichtet Tabea Horstmann. Sie habe nun weniger Hemmungen und gelernt, „dass man nicht das Opfer ist“. Außerdem mache das Angebot „einfach Spaß“.

Frauen sollen raus aus der Opferrolle

Den Frauen helfen, aus der Opferrolle zu kommen – dies ist ein weiteres Ziel des Kurses. „Es geht nicht darum, als Sieger aus der Angriffssituation herauszugehen, sondern diese möglichst unbeschadet zu überstehen“, sagt Siegmann. Das gelingt auch, wenn der Mann schon auf der Frau liegt, wie eine weitere Übung zeigt. Siegmann nennt sie den „Elchtest“. „Die Brücke machen, abwerfen und in den Bauch treten“, lautet seine Anweisung. „Oder aber das Knie in die Seite knallen.“

Tabeas Mutter Frauke Niebuhr erlebt nach eigener Auskunft „oft Situationen, in denen man allein im Parkhaus oder in der Dunkelheit unterwegs ist, oder im Fahrstuhl fährt“. Bislang sei sie ahnungslos gewesen, wie sie sich zu verhalten habe. Das habe sich geändert. „Der Kurs war Mut machend“, lautet ihre Bilanz.

Sarah ist sich sicher, dass sie das eine oder andere Gelernte in der Realität anwenden könnte. Ihre Eltern hätten von dem Kurs erfahren und ihr eine Teilnahme nahegelegt. „Leider passiert es in letzter Zeit öfter, dass Frauen überfallen werden. Meine Hemmschwelle, jemanden zu verletzen, ist geringer geworden.“ Gut findet Sarah, dass „jede das mitnimmt, was sie gut gebrauchen kann“.

„Bestimmte Techniken zu den eigenen erklären“ nennt Siegmann das. „Ich biete eine Reihe von Dingen an, aus denen die Frauen sich etwas herauspicken können.“ Mit relativ wenig Aufwand sei es möglich, einen Angreifer abzuwehren, obwohl die Frau körperlich unterlegen sei. Beispiel „Brücke“: Wer die konsequent mache, sorge dafür, dass der oben liegende Angreifer keine Bodenhaftung mehr habe. „Dann ist noch die Drehung des Körpers wichtig, um ihn abzuwerfen“, erklärt Siegmann.

Vanessa (15) und Eliza (14) haben den Kurs gemeinsam besucht. „Ich wüsste jetzt, wie ich mich gegen einen Angreifer wehre“, sagt Vanessa. Eliza hofft, dass es jetzt weniger Diskussionen mit den Eltern gibt, wenn sie beispielsweise mal im Dunkeln joggen möchte. Siegmann ist mit den Teilnehmerinnen zufrieden: „Nach ersten Anläufen habt ihr die Sau rausgelassen“, sagt er. Da sei typisch. „Die Frauen sind dann oft von ihrer eigenen Stärke und Aggressivität überrascht.“

An den beiden Kursen nahmen jeweils rund zehn junge Mädchen sowie Frauen zwischen 40 und 60 Jahren teil. Auch im kommenden Jahr soll es in der dunklen Jahreszeit ein solches Angebot geben. „Dann sind die Leute empfänglich dafür“, sagt Siegmann.