In Jan Aßmann hat das Haus am Wall einen sehr sportaffinen Leiter bekommen. Foto: Ehlers

Brinkum - Von Andreas Hapke. Die Bereitschaft, immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Vita von Jan Aßmann. Nun hat es den Hessen nach Norddeutschland verschlagen. Aßmann ist der neue Leiter des Brinkumer Jugendzentrums Haus am Wall. Sein Vorgänger Christian Wille hatte die Gemeinde zum 1. April verlassen, um in Bremerhaven in die Lehrerrolle zu schlüpfen.

Seinen ersten offiziellen Arbeitstag hatte Aßmann bereits am 26. August. Seitdem war er gemeinsam mit Thorsten Meyer, Leiter des Teams Jugend, unterwegs, um sich mit der Gemeinde vertraut zu machen. Die beiden besuchten unter anderem das Moordeicher Jugendhaus „No Moor“, die Streetworker und das erste Treffen der hauptamtlichen Jugendpfleger des Landkreises Diepholz. Die Kollegen aus den Nachbargemeinden hat Aßmann also bereits kennengelernt.

Der 43-Jährige stammt aus einem Dorf bei Kassel und ist der Liebe wegen nach Bremen gezogen. Die Stelle im Haus am Wall habe ihn gereizt, weil er einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsbereiche eines Jugendzentrums erhalte. „Das ist eine wichtige Zeit für die Jugendlichen. Man kann sie dabei unterstützen, das liegt mir am Herzen.“ Ihm gehe es um Aufmerksamkeit.

Aßmann geht es aber auch darum, jung zu bleiben, um sich zu verändern. „Ich mag Veränderung“, sagt er. Lernen lebenslang lautet seine Maxime. Und das sei vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen möglich. „Die nehmen alle Trends auf.“

In seinem Leben habe er schon allerhand Dinge gemacht, erzählt Aßmann. Er war Veranstaltungstechniker, unter anderem bei Auftritten der Toten Hosen, und absolvierte eine Lehre zum Betonbauer. 2010 entschied er sich, die Oberschulreife nachzuholen. 2012 folgte ein Studium der Sozialen Arbeit an der Universität Kassel mit dem Schwerpunkt Sozialraumorientierung. Sein Anerkennungspraktikum absovierte er 2016 beim Verein Drogenhilfe Nordhessen, der niederschwellige Angebote für suchtgefährdete und suchtmittelabhängige Menschen bereit hält. Parallel dazu war er als Streetworker in der Innenstadt Kassels tätig.

Danach betreute Aßmann zwei Wohngruppen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, ebenfalls in Kassel. Er spricht von einer sehr intensiven Zeit – und von einer sehr schlimmen für die Flüchtlinge. „Es gab ständig Probleme“, berichtet er. „Die deutsche Kultur war ihnen total fremd. Sie sind nicht zur Schule gegangen und beim Schwarzfahren erwischt worden. Vor allem waren sie immer noch viel mit dem Krieg in Syrien beschäftigt.“ Deshalb habe er die Freizeitfahrten geschätzt, die den Druck aus dieser Situation genommen hätten.

Jetzt also das Haus am Wall mit seinem offenen Angebot und aktuell 40 bis 50 Jugendlichen. „Das ist eine große Gruppe“, stellt Aßmann fest. Gleichwohl wolle er auch neue Jugendliche hinzugewinnen. „Das ist schwierig, Neulinge werden erst einmal weggebissen, denn es geht um Abhärtung.“

Neue Angebote schweben Aßmann bereits vor. Als Beispiel nennt er Fußball, auch als Turnier im Wettstreit mit anderen Jugendhäusern. Er selbst spiele gerne Fußball, Basketball und Tischtennis. Zunächst wolle er jedoch eine beobachtende Rolle einnehmen. „Ich halte mich noch zurück, ich muss ja selbst erst mal ankommen.“

Darüber hinaus möchte der Sozialarbeiter Musik ins Haus am Wall holen. „Man könnte das Jugendzentrum für Konzerte nutzen“, sagt Aßmann. Einen Proberaum für eine eigene Band einrichten, sei auch denkbar. „Das hängt ganz davon ab, was die Jugendlichen wollen.“

Dies gelte auch für politische Themen. Er wolle offen sein für das, was den Nachwuchs beschäftige, und nennt das Beispiel „Fridays for future“ als Beispiel. „Es gibt viele engagierte Jugendliche, die nicht nur am Smartphone oder ander Playstation hängen.“

Meyer kennt das aus seiner Zeit als Jugendpfleger in Cloppenburg. „Egal, ob eine Bushaltestelle kaputt oder es irgendwo zu dunkel war: Darüber haben die Jugendlichen in Foren oder im Jugendparlament diskutiert.“ Mit dem Dienstantritt Aßmanns ist das Team des Hauses am Wall noch nicht komplett. Die Stelle von Inga Staats, die sich aus privaten Gründen verändert hat, ist nach wie vor vakant. „Die Ausschreibung läuft“, sagt Meyer.