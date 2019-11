Finn Kortkamp (CDU) befürchtet, die im Rat geführte Ortskern-Debatte schrecke Investoren ab

+ Noch gehen dieser Zeitung die Fotomotive zum Thema Ortskern nicht aus, auch wenn es langsam schwierig wird. Hier der Blick vom Brinkumer Zob in Richtung Restaurant „El Mexicano“ und Hotel „Bremer Tor“. Foto: Andreas Hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Whistleblower, Geheimsitzung, Gemauschel – an die Ohren des CDU-Ratsherrn Finn Kortkamp drangen am Mittwoch in der Ratssitzung Worte, die er gar nicht hören wollte. „Besser“-Ratsherr Gerd-W. Bode hatte sie in der Diskussion über den Brinkumer Ortskern in den Mund genommen. Kortkamp dachte an die möglichen Konsequenzen: „Wir wollen alle ein gutes Ergebnis für Brinkum erreichen. Doch wenn sich Investoren das anhören, dann denken sie auch darüber nach, ob sie hier richtig aufgehoben sind. Ich empfehle uns allen, uns etwas zu mäßigen.“ Dafür erhielt er den Beifall der meisten Ratsmitglieder.