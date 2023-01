„justPAW“: Lokale Produkte für Hunde und Katzen in Stuhr

Von: Gregor Hühne

Teilen

Regionale Produkte: Christian Hilgefort arbeitet mit Futtermittel-Herstellern wie „Barfgold“ aus Bassum und „Finnie and Friends“ aus Langwedel zusammen. © Gregor Hühne

Angefangen hatte Christian Hilgefort mit einem kleinen Betrieb für Hundefutter und -zubehör an der Bassumer Straße in Stuhr. Das ist rund zwei Jahre her. Er setzt auf regionale Produkte und arbeitet mit Futtermittel-Herstellern wie „Barfgold“ aus Bassum und „Finnie and Friends“ aus Langwedel zusammen.

Stuhr – Angefangen hatte Christian Hilgefort mit einem kleinen Betrieb für Hundefutter und -zubehör an der Bassumer Straße in Stuhr. Das ist rund zwei Jahre her. Nach einem Ortswechsel vor etwa zwölf Monaten „schräg über die Straße“ befindet sich der Laden „Justpaw“ des Selbstständigen heute an der Hausnummer 62a.

Ein absolut krisensicheres Geschäft, erklärt der Inhaber und begründet: „Der Hund muss immer essen. Zubehör holt man sich hingegen nur einmal.“ Daher laufe Futter immer.

Aber auch individualisierbare Futternäpfe aus dem 3D-Drucker, hochwertiges Hundegeschirr oder selbst gemachte Hundeleinen sind neben dem Tierfutter, das zu 80 bis 90 Prozent aus der Region stammt, Artikel im Sortiment des Stuhrers. Bei „Justpaw“ soll das Augenmerk der Produkte außerdem auf Qualität liegen. „Ich möchte keinen Billig-Kram aus China für fünf Euro, der nach wenigen Tagen kaputt ist“, erklärt Christian Hilgefort. Die meisten Kunden fragten aber nach Hundefutter. Katzenfutter habe er zwar auch im Sortiment, aber die Tiere seien eher Diven, sagt Hilgefort im Scherz. Ständig änderten sie ihre Essensgewohnheiten.

Patentierter Eigenbau: Die Hundehütte für das Wohnzimmer. © Gregor Hühne

Die Vorzeichen des Ladens stehen derweil auf Expansion: Verglichen mit den alten Geschäftsräumen an der Bassumer Straße (rund 40 Quadratmeter) hat Christian Hilgefort nun 150 Quadratmeter Verkaufs- und Ausstellungsfläche zur Verfügung sowie angrenzend rund 200 Quadratmeter Lagerfläche. Den meisten Umsatz erwirtschafte er mit Stamm- und Laufkundschaft. Das könnte sich mit einem Ausbau der Webseite (www.justpaw.de) im Internet ändern. Doch das sei noch ein fernes Projekt für das neue Jahr.

Eine reale Stammkundin könnte hingegen Katharina Weinert werden. Vor rund einem Monat wurde sie durch eine Reklame in Kirchweyhe auf „Justpaw“ aufmerksam. Die Frau aus Riede legt Wert auf regionale Produkte und vor allem auf kurze Wege. Früher kaufte sie ihr Hundefutter in Bassum. An diesem Tag ist sie froh, die sechs Kilogramm für ihren zweieinhalb Jahre alten Rottweiler im Laden von Christian Hilgefort zu kaufen. Wie lange die Menge Fleisch für ihren Vierbeiner zu Hause reicht? Eine Woche, antwortet sie.

Biologisch artgerechte Rohfütterung

Christian Hilgefort schwört auf das sogenannte Barfen – biologisch artgerechte Rohfütterung. Beliefert wird er damit unter anderem von einem Start-up-Unternehmen aus Bremen sowie von Händlern aus der Region. Dazu zählen unter anderem die Futtermittel-Hersteller „Barfgold“ aus Bassum und „Finnie and Friends“ aus Langwedel.

Als selbstständiger Unternehmer versucht Christian Hilgefort, „alles alleine“ zu machen. Mit Aushilfen hatte er bisher keine gute Erfahrung. Angestellte beschäftige er daher aktuell keine.

Ein Alleinstellungsmerkmal sind zudem die Hundehäuser von Christian Hilgefort geworden. Die patentierten Häuschen in drei Größen sind für den Innenbereich wie das Wohnzimmer konzipiert und sollen sich ohne Werkzeug zusammen- und wieder auseinanderbauen lassen. „Ich versuche immer, was zu haben, was man woanders nicht kriegen kann“, so Christian Hilgefort. Als Hunde-Liebhaber hielt er früher die Augen offen für „alles rund um den Hund“. Damals entstand die Idee, die Hundehütten, von denen es zwar viele gebe, aber die ihm nie so recht gefallen hatten, selbst und besser zu bauen. „Das ist so eine Art Höhle geworden, wo der Hund auch rauf springen kann“, sagt Christian Hilgefort. Diese Häuschen gebe es nur bei ihm im Laden. Sie seien „total beliebt“ bei den Vierbeinern.

„Hunde geben einem so viel“, sagt Christian Hilgefort. Die Liebe, die ein Hund vermittelt, sei unvergleichbar. Die Tiere könnten auch das Leben für viele erleichtern wie beispielsweise die Assistenzhunde. Deren teure und aufwendige Ausbildung will Christian Hilgefort zukünftig fördern, wenn sein Laden besser anläuft.