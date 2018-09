35 Hunde warten auf neue Besitzer

Viele Besucher beim Tierheimfest

+ © Ehlers Unterstützen das Tierheim: (v.l.) Axel Brill (Hundetraining ,Die jungen Wilden‘), Kai Hiller (Hundebande Bremen), Mark Seidler und Nicole Brill (beide ,Die jungen Wilden‘) sowie Judith Borck (,Training für Mensch und Tiere‘) mit Hund „Rakete“. © Ehlers

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Schon am Vormittag herrschte am Samstag beim Tierheimfest auf dem Gelände von Arche Noah am Rodendamm Hochbetrieb. Zahlreiche Verkaufsstände waren dort aufgebaut, in deren Auslagen die Tierfreunde stöberten. Futter, Halsbänder, Leinen, „Puppys“ für Hundewelpen, Knochen aus getrockneter Lachshaut und Tierspielzeug wurde angeboten, aber die Auswahl trafen die Besucher.