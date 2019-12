Tierheim Arche Noah: Gassi gehen nur mit „Lappen“

Sachkundenachweis erforderlich

Hündin Steffi geht gerne spazieren. Daher ist sie ebenso wie Tierpflegerin Nadine Yavuz froh, dass es die ehrenamtlichen Gassigänger gibt.

Brinkum - Im Tierheim Arche Noah gibt es ab Januar eine einschneidende Änderung. Wer künftig mit einem der Hunde, die dort leben, Gassi gehen will, muss die theoretische Sachkundeprüfung für Hundehalter ablegen. „Wir haben in der jüngeren Vergangenheit leider immer wieder erleben müssen, dass sich nicht alle Gassigänger an unsere Vorgaben halten“, begründet das Team der Arche Noah diesen Schritt.