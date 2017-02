Hunde bald per Badeordnung verboten

Stuhr - Von Andreas Hapke. Hunde sind am Silbersee verboten. Das ist nach Auskunft von Uwe Schweers, Vorsitzender des DLRG-Ortsvereins Stuhr, schon seit mehreren Jahren der Fall.

Davon künden am Strand auch entsprechende Verbotsschilder. Das Problem: In der gültigen Badeordnung – sie datiert von Juli 1983 und ist online auf der Seite der Gemeinde Stuhr einzusehen – kommt das nicht zum Ausdruck. Deshalb beschäftigt sich der Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur heute Abend mit einer Neufassung. Die öffentliche Sitzung in Raum 145/146 des Rathauses beginnt um 18 Uhr.

„Hunde dürfen nicht in den Badesee. Sie sind an der Leine zu führen, und eventuelle Verunreinigungen von ihnen sind sofort zu beseitigen. Das Reiten auf dem Strandgelände ist verboten“, heißt es in den Vorschriften aus den 1980er-Jahren unter „Verhalten im Bad“. Daran haben sich laut Schweers viele Hundebesitzer nicht gehalten. „Sie kommen aus Bremen oder Delmenhorst und haben sich im Internet darüber schlau gemacht, dass sie mit ihren Vierbeinern an den Strand dürfen.“ Über die Schilder am See seien die Leute dann überrascht gewesen. Zudem hätten einige von ihnen ihre zum Teil großen Hunde nicht an der Leine geführt, so dass diese auch ins Nichtschwimmerbecken gelaufen seien und die kleinen Kinder erschreckt hätten. „Für uns war die Anpassung wichtig, damit wir eine Handhabe gegenüber den Besuchern haben. Schließlich üben wir für die Gemeinde das Hausrecht aus“, so Schweers. Besagte Anpassung hat nun den Wortlaut „Hunde und Pferde sind auf dem Gelände des Silbersees nicht erlaubt.“

Die überarbeitete Fassung schließt auch Grillen kategorisch aus: „Offenes Feuer, Grillen und Zelten ist auf dem gesamten Gelände des Silbersees nicht erlaubt“, heißt es nun. Zuvor war das „Betreiben von Grillgeräten und offenes Feuer nur auf einem von der DLRG zugewiesenen Platz zulässig“. Laut Schweers kommt es immer wieder vor, dass junge Leute in lauen Nächten am Lagerfeuer feiern. „Anschließend lassen sie ihren Müll liegen, und ein Name steht nicht drauf. Das tun wir uns nicht mehr an.“ Ob eine Verschärfung der Vorschriften das Partyvolk davon abhält? „Im Zweifel müssen wir eben die Polizei verständigen“, sagt Schweers, der auf eine Ausnahme aufmerksam macht: „Wenn zum Beispiel eine Schulklasse am Vormittag kommt, dann kann die sich bei uns anmelden und an der Rettungsstation grillen.“

Weitere Änderungen gegenüber der ursprünglichen Badeordnung betreffen das Fotografieren am See. Aufnahmen von Personen darf es nur nach deren Einverständnis geben, für gewerbliche Zwecke nur nach Absprache mit der Gemeinde. Nach Auskunft von Detlev Gellert, Fachbereichsleiter Bildung, Soziales und Freizeit, ist dies dem Zeitalter des Internets und den damit verbundenen Bilderrechten geschuldet.

Auf der Tagesordnung des Ausschusses stehen außerdem die Erweiterung des Zauns für die Sportanlage Brinkum-Pappelstraße, der Anbau eines Kardioraums an das Fitnesszentrum „BoVital“ des FTSV Jahn Brinkum, der Baubeschluss für den zweiten Abschnitt der Funsport-Anlage am Brunnenweg und ein Antrag der Grünen, für den Betrieb des neuen Kindergartens in Neukrug einen freien Träger der Jugendhilfe zu gewinnen.