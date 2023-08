Hund gerettet: Familie in Stuhr, statt Flammen auf Rhodos

Von: Sigi Schritt

Zwei neugierige Hunde, die lieber toben, als für ein Modell zu stehen. Beide wurden von Rhodos gerettet: die hintere Karlie vor einem Jahr und ihr neuer Freund Buddy, als das Feuer auf der Ferieninsel wütete. Die Tiere haben bei Nicole Bredemeyer in Fahrenhorst ein neues Zuhause gefunden. Zuvor waren die beiden Mischlingshunde im Gehege einer Tierschutzgruppe untergebracht, das teilweise abgebrannt und mit Asche bedeckt ist © Sigi Schritt

Rhodos-Hund findet in Fahrenhorst bei Nicole Bredemeyer neues Zuhause

Landkreis – Es ist noch nicht lange her, da wüteten Brände auf der griechischen Ferieninsel Rhodos. Einheimische und Gäste wurden evakuiert – die Bilder des Feuers gingen durch die Medien. Was weniger berichtet wurde: Das Feuer war auch für die Tiere bedrohlich. Unter anderem brannte das Hundegehege einer Tierschutzgruppe ab. Die gute Nachricht: Alle Tiere konnten befreit und wieder eingefangen werden. Doch Mischling Buddy hatte sich schon während der Brände auf den Weg nach Deutschland gemacht. Er fand bei der Lehrerin Nicole Bredemeyer ein neues Zuhause. Dort lebt er auf einem großen Grundstück in Fahrenhorst.

Deutsche Tierschützer sind seit Jahren auf Rhodos aktiv

Buddy ist nicht allein: Jetzt tobt er mit Karlie durch den Garten. Wie Buddy stammt auch Karlie von der griechischen Insel. Nicole Bredemeyer ist eine von vielen, die Hunde aufnimmt, die von einer Gruppe von deutschen Tierschützern vermittelt werden, die auf Rhodos seit Jahren aktiv sind.

Buddy sei ein Mischling aus English Pointer und Deutsch Kurzhaar, sagt sie. Nicole Bredemeyer hat ihren Buddy längst ins Herz geschlossen: Nicht auszudenken, wenn ihm etwas passiert wäre. Zwar konnten die Tierschützer einige Hunde evakuieren, mussten aber auch andere freilassen. Ob Buddy das Feuer überlebt hätte?

Das Gehege, wo er zuvor untergebracht war, liegt in Plimmyri. Das ist eine kleine Strandsiedlung im Südosten der Insel Rhodos, etwa 85 Kilometer von der Stadt Rhodos entfernt. Die Tierschützerin Anna, die sich zuvor um Buddy kümmerte, berichtet von dem bedrohlichen Szenario, als die die Flammen immer näher kamen. „Der Wind wehte mit 65 Stundenkilometern.“ Es musste schnell gehandelt werden: „Wir hatten keine andere Wahl, als das Tor zum Gehege zu öffnen.“ Aus heutiger Sicht war das die richtige Entscheidung.

Denn die Flammen machten vor dem Gehege nicht halt. Nicole Bredemeyer steht im engen Kontakt mit der Tierschützerin Anna. Die Fahrenhorsterin zeigt Fotos. Darauf ist zu sehen, wie das Gelände mit Asche bedeckt ist.

Warum sie sich für einen Hund aus Rhodos entschieden hat? Die 51-Jährige hatte über Freunde von den Tierschützern auf Rhodos erfahren und mit der Vermittlung des ersten Hundes gute Erfahrungen gemacht.

Vermittelte Tiere sind geimpft, kastriert und gechipt

Die Tierschützer sind allesamt Deutsche und wohnen in verschiedenen Bundesländern. Sie haben gute Kontakte auf der Insel. Zudem würden sie die Menschen, bei denen die Hunde später untergebracht werden, sorgfältig auswählen.

„Ich habe Buddy noch nie gesehen und wusste nicht, ob es klappt. Ein Hund muss zum Menschen passen und umgekehrt“, so Bredemeyer weiter. Sie selbst konnte das Tier nicht auf Rhodos abholen, da ein längerer Urlaub auf Mallorca bereits gebucht war. Schließlich fanden die Tierschützer auf Rhodos einen Flugpaten, der sich für die Dauer der Flugreise um den Vierbeiner kümmert. Die Gruppe verfügt über ein großes Netzwerk. Nur so sei das möglich gewesen.

Jedes vermittelte Tier sei geimpft, kastriert und gechipt. Außerdem werde sichergestellt, dass kein Tier sogenannte Mittelmeerkrankheiten mitbringt. „Ein Hund ohne Besitzer darf nicht ins Flugzeug“, erklärt Bredemeyer. Als Buddy in Deutschland ankam, war sie rechtzeitig in Hannover, um ihr neues Familienmitglied in die Arme zu schließen.

Tierrettung auf Rhodos Die Gruppe von Tierschützern ist ein Freundeskreis, der sich über ganz Deutschland erstreckt. Während andere zu einem Campingplatz fahren, fliegen die Rhodos-Freunde immer wieder zu ihrer Lieblingsinsel. „Mehrmals im Jahr“, sagt Tierschützerin Anna. Rhodos sei für die Tierfreunde wie ein zweites Zuhause. „Die Menschen dort sind supernett und hilfsbereit.“ Warum Anna und ihre Freunde sich so für die Hunde engagieren? Wenn man einmal diese abgemagerten Tiere gesehen hat, will man ihnen helfen. Sie werden ausgesetzt. Die Gruppe hat sich zu einem Verein zusammengeschlossen. Der Name: Tierschutzverein Rhodos. Hundevermittlung sei ein Ziel. Außerdem wollen die Tierfreunde das Bewusstsein der Bevölkerung schärfen, dass Tiere kastriert werden. Dann müssten die Nachkommen nicht ausgesetzt werden. Eine Kastrierung auf Rhodos kostet 150 Euro. Impfen und Chippen je 25 Euro.