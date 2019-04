Ein Hotel für Opas Garten

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Die Anzahl der Kinder, die in der Grundschule Brinkum ganztags betreut werden müssen, steigt ständig. Inzwischen beteiligen sich auch außerschulische Einrichtungen mit speziellen Angeboten an der Nachmittags-Betreuung. Etwa 15 unterschiedliche Gruppen gibt es inzwischen. Eine davon ist die Naturwerkstatt, die von Mitgliedern des Naturschutzbundes (Nabu) unterstützt wird.

Sieben Wochen haben die Kinder der Naturwerkstatt sich mit dem Bau von Insektenhotels beschäftigt. Begonnen hatte das Projekt mit der Betrachtung von Vögeln und deren unterschiedlichen Nestern. Die Jungen und Mädchen überlegten gemeinsam mit Uwe Weitemeyer und Folkhard Grohn, auf welche Nahrung Vögel angewiesen sind, und stellten fest, dass man ihnen am besten helfen könnte, indem man für genügend Nahrung sorgt. Sie sprachen über Vogelarten, die Insekten fressen, und auch darüber, welchen Nutzen Insekten für die Umwelt haben. Damit war der Weg zu der Idee geebnet, „Hotels“ zu bauen, in denen Insekten überwintern können.

Die Kinder waren fortan mit Feuereifer dabei, die Bretter, die ihnen Uwe Weitemeyer und Folkhard Grohn mitgebracht hatten, glatt zu schmirgeln und sie dann so zusammenzufügen, dass sie das Insektenhotel wie ein Dach schützen. Gleichzeitig steckten sie Schilfhalme in Plastikrohre und bohrten Löcher in Holzabschnitte. Die beiden Nabu-Mitglieder halfen ihnen dabei natürlich und zeigten ihnen auch, wie diese Schlafstätten für die Insekten auf den Brettern befestigt werden mussten.

Am Dienstag waren die Arbeiten erledigt. Folkhard Grohn hatte noch einen Gasbrenner mitgebracht, und wer wollte, durfte sein Insektenhotel in die Flamme halten, damit noch vorhandenen Holzsplitter verbrennen und die Maserung des Holzes besser zur Geltung kommt.

Jeder präsentierte stolz sein Insektenhotel und überlegte, wo das am zweckmäßigsten aufgehängt werden könnte. Peer möchte es in Opas Garten aufhängen. Shana und Sophia planen, sich zu Hause auf dem Balkon einen Platz dafür zu suchen. Zwei Kinder wollen ihr Bauwerk der Schule schenken.

Jetzt muss dafür ein Standort gesucht werden, denn die Naturwerkstatt hat von dem Huchtinger Umweltbildungsbetrieb „A & Ö“ auch einen Nistkasten für Blaumeisen und eine Nisthöhle für Bachstelzen bekommen. Diese Geschenke sollen ebenfalls auf dem Schulgelände aufgehängt werden.

Nistkasten für Blaumeisen

