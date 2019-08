Hombachlust: Alle ziehen an einem Strang

Gemeinde, Feuerwehr und Vereine ermöglichen Kindern einen erlebnisreichen Nachmittag

+ Die Kinder haben Spaß – egal ob auf der Rollbahn, beim Balancieren oder bei anderen Aktionen. Fotos: Heinfried Husmann

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. Es war leider schon wieder der letzte Sonntag der Sommerferien, aber den wollten die Arbeitsgruppe Hombachlust, die Freiwillige Feuerwehr und Gemeinde-Jugendpfleger Carsten Platt den Kindern noch einmal richtig erlebnisreich gestalten. Sie hatten zahlreiche Mitstreiter zusammengetrommelt und die Firma Oskars Spielmobil gebeten, ganz tief in die Spielekiste zu greifen, um den Kindern beim Hombachlust-Fest auf dem Mühlenkampgelände in Leeste eine große Auswahl an Geschicklichkeits-, Spaß- und Mut-Spielen mitzubringen.