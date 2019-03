Hoher Besuch in der „Rappelkiste“

Neukrug - Von Heiner Büntemeyer. Bei der offiziellen Einweihung der neuen DRK-Kindertagesstätte „Die Rappelkiste“ in Neukrug wanderte der symbolische Hausschlüssel von Hand zu Hand. Architekt Oliver Keese vom gleichnamigen Ingenieur- und Planungsbüro hatte den Schlüssel mitgebracht und drückte ihn der Bürgermeister-Stellvertreterin Sigrid Rother in die Hand. Dabei bedankte er sich bei der Gemeinde für die problemlose Zusammenarbeit.

Obgleich das Baugewerbe gegenwärtig stark unter Druck stehe und trotz steigender Preise, habe man den Kostenplan eingehalten und das Gebäude in „sportlicher Zeit“ zwischen Mai und August 2018 errichtet.

Rother reichte den Schlüssel weiter an die Kreisgeschäftsführerin des DRK, Ulrike Hirth-Schiller. Es sei ein wunderschönes Haus geworden, das eine interessante Ergänzung zum Kita-Angebot der Gemeinde Stuhr darstelle, erklärte Hirth-Schiller. Auf der Basis der Grundsätze des DRK würden hier keine Kinder „betüdelt“, vielmehr würde kleinen Menschen beim Aufwachsen geholfen. Die Einrichtung, die Gestaltung, die Umgebung – alles sei neu und „total schön“. Doch es sei auch erforderlich gewesen, in einer Vorbereitungszeit ein stimmiges Programm zu erarbeiten.

Schließlich hielt die Leiterin der Kita, Christine Landwehr, den Schlüssel in ihren Händen und lud die Gäste aus Politik, Verwaltung, von benachbarten Kindertagesstätten und vom DRK zu einem Rundgang ein. Daran beteiligten sich auch die Mitarbeiter, die bereits seit Juli an dem Konzept gearbeitet hatten, so dass die Einrichtung bereits am 3. August die ersten Kinder aufnehmen konnte.

Es sei sehr reizvoll gewesen, in einem neuen Team und in einer ganz neuen Einrichtung ein Konzept zu erarbeiten und es jetzt umzusetzen, sagte Christine Landwehr. Einige Plätze seien noch frei, es gebe aber regelmäßig Anfragen. Sie sei davon überzeugt, dass das Haus im nächsten Kindergartenjahr voll belegt sei.

Zu Beginn der Eröffnungsfeier hatte DRK-Kreisschatzmeister Wilhelm Bäker der Gemeinde dafür gedankt, dass sie dem DRK die Trägerschaft für die Tagesstätte mit drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen übertragen hatte. Insgesamt bietet die Einrichtung 105 Plätze. „Ich wünsche Ihnen immer ein volles Haus und immer genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte Bäker. Die Gemeinde habe ihren gesetzlichen Auftrag zur Kinderbetreuung mit diesem Bau hervorragend umgesetzt.

Sigrid Rother freute sich über die hellen, großzügigen Zimmer. Für die drei Differenzierungsräume gibt es bereits ein Konzept: Sie werden künftig als Küche, als Ruheraum und als Kreativwerkstatt genutzt. Hinzu kommt der Bewegungsraum, der größer als vorgeschrieben ist. Trotz der Ausgaben in Höhe von 2,983 Millionen Euro sei sehr kostenbewusst und mit hoher Qualität gearbeitet worden, sagte Rother.

Mit zwei kleinen, stabilen Laufrädern gratulierte der DRK-Ortsverband Heiligenrode der „Rappelkiste“. Vorsitzende Elke Krebs erinnerte daran, dass es vor rund 50 Jahren in Heiligenrode schon einmal einen DRK-Kindergarten gegeben habe, seinerzeit vom Ortsverein gegründet.