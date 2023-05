Hilfe per Knopfdruck: Notrufsäule am Silbersee in Stuhr soll für Sicherheit sorgen

Von: Andreas Hapke

Spürbarer Gewinn für das Sicherheitsgefühl: die Notrufsäule der DLRG am Silbersee. © DLRG

Wenn am kommenden Samstag die Badesaison am Silbersee beginnt, wartet die DLRG-Ortsgruppe Stuhr mit einer Neuheit auf: Eine Notrufsäule soll zusätzlich für Sicherheit sorgen – gerade dann, wenn die Rettungsstation nicht besetzt ist. Per Knopfdruck ist der Nutzer mit der Rettungsleitstelle verbunden.

Stuhr – Der Ortsgruppe Stuhr der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) steht eine große Party ins Haus. Im August wollen die Ehrenamtlichen gemeinsam mit vielen Gästen und einem großen Rahmenprogramm ihren 50. Geburtstag feiern. Abseits des Jubiläums darf es aber gerne ruhig zugehen. Einen zusätzlichen Beitrag zur Sicherheit soll die neue Notrufsäule am Silbersee leisten.

Anbaden am 13. Mai

„Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man schnell handeln kann“, sagt der Vorsitzende der Ortsgruppe, Uwe Schweers. Auch Bürgermeister Stephan Korte spricht von einem „spürbaren Gewinn für das Sicherheitsgefühl“.

Von Mitte Mai bis Mitte September schieben die aktiven Mitglieder der DLRG Wachdienst am Silbersee. Bald ist es wieder so weit: Der Startschuss fällt mit dem Anbaden am Samstag, 13. Mai. Für den Kioskpächter hat die Saison bereits begonnen.

„In den vergangenen Jahren versuchten wir, auch an den Wochentagen da zu sein“, sagt Schweers. Gleichwohl gelinge es nicht, die Rettungsstation rund um die Uhr zu besetzen. „In den Sommermonaten kommen schon früh morgens Rentner, um im See zu schwimmen“, berichtet Schweers. „Und für 20 Leute, von denen sich einer im Wasser befindet, setzen wir uns auch nicht in die Station.“

Außerdem gehe es nicht nur um die wärmere Jahreszeit. Wenn der See im Winter mal zugefroren sei, bestehe die Gefahr, dass sich Leute aufs Eis begeben und einbrechen. Nicht alle Badegäste und Spaziergänger hätten immer ein Handy parat. Im Notfall könnten sie nun per Knopfdruck die Rettungsleitstelle in Diepholz erreichen.

Zweite Notrufsäule an Stuhrer Badeseen

Die Säule ist mit einer speziellen Mobilfunktechnik ausgerüstet. Wird ein Notruf abgesetzt, bekommt die Leitstelle unmittelbar den Standort der Säule angezeigt. Die Rettungskräfte können sich sofort auf den Weg zum Einsatzort machen und sparen im Notfall wertvolle Zeit. Durch ein eingebautes Solarpanel wird die Säule mit Strom versorgt und ist rund um die Uhr einsatzbereit.

Es ist bereits die zweite Notrufsäule dieser Art in Stuhr. Die andere steht am Steller See und war laut Schweers im Jahr 2019 die erste, die überhaupt an einem Badesee in Niedersachsen installiert wurde. In beiden Fällen gelang dies mit Unterstützung der Björn-Steiger-Stiftung, die sich seit 1969 in ganz Deutschland auf dem Gebiet der Notfallhilfe engagiert. An der zweiten Säule beteiligte sich mit einem kleinen vierstelligen Betrag die Gemeinde, die schon einen Defibrillator für die Rettungsstation zur Verfügung gestellt hatte.

Geht es nach Schweers, darf die Badesaison 2023 gerne so verlaufen wie die im vergangenen Jahr. „Da war kein Rettungswagen notwendig. Es gab ein paar Bienenstiche, ein paar Wunden, weil mal jemand in eine Scherbe getreten ist, mehr nicht.“

Letzter schwerer Badeunfall im Frühjahr 2019

Der letzte schwere Badeunfall am Silbersee datiert vom Frühjahr 2019. Damals starb ein elfjähriger Junge, der mit zwei Freunden am Ufer des Schwimmerbereichs gespielt hatte. Er rutschte ins tiefe Wasser, und seinen Freunden gelang es nicht, ihn wieder herauszuziehen. Taucher konnten den Elfjährigen nur noch tot bergen. Danach haben sich laut Schweers DLRG, Gemeinde und Polizei zusammengesetzt, um zu überlegen, was verbessert werden könnte – „gerade dann, wenn die Rettungsstation nicht besetzt ist“. Zu den Maßnahmen zählte neben einer mehrsprachigen Badeordnung auch die Notrufsäule.

Nach Auskunft Schweers’ hat die DLRG-Ortsgruppe zwischen 40 und 45 aktive Helfer, mehr als in den vergangenen Jahren. Viele von ihnen seien Vorruheständler und Dauercamper. Um den Nachwuchs mache er sich keine Sorgen, denn in jüngster Vergangenheit befänden sich wieder Familien mit Kindern unter den Dauergästen.

Anbaden

Zum Anbaden am kommenden Samstag um 15 Uhr sind alle eingeladen, ebenso zum anschließenden Grillen der DLRG-Ortsgruppe.

