Sportfischer setzen Glasaale aus, um Bestand des Fisches in Europa zu retten

Stuhr - Von Andreas Hapke. Der Sportfischerverein (SFV) Bremen-Stuhr schlägt Alarm. Er sieht den Aalbestand in Gefahr und hat sich deshalb an einer Besatzaktion beteiligt – gemeinsam mit weiteren Vereinen aus dem Weser-Ems-Gebiet.

Der Aal gilt als besonderer Leckerbissen, doch nach Auskunft von SFV-Sprecher Thomas Schöntaube sind die Bestände seit etwa 1980 europaweit „dramatisch zurückgegangen. Wurden 1970 noch etwa 20.000 Tonnen gefangen, so waren es 2001 nur noch ungefähr 1 700 Tonnen.“ Insgesamt habe sich das Vorkommen seit den 1970er-Jahren um 90 Prozent reduziert. Diese Entwicklung habe den Aal schon viele Jahre auf die rote Liste nach dem Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen gebracht.

Die von der Europäischen Union geförderte Besatzaktion konzentriert sich auf den Nachwuchs des Fischs, den Glasaal. „Er wird dringend benötigt, um den Bestand in Europa zu sichern“, sagt Schöntaube. Seiner Auskunft nach verhindert der illegale Export nach Asien eine geregelte Population.

+ Zum artgerechten Transport gehört die Sauerstoffversorgung. © SFV „Liegt der Preis für ein Kilogramm Glasaal für Besatzmaßnahmen in Deutschland bei ungefähr 400 Euro, wird an den Fischbörsen in Asien mindestens das Zehnfache gehandelt“, erklärt Schöntaube und fügt hinzu: „Die Glasaale, die dorthin geschmuggelt werden, fehlen dem Aalbesatz in europäischen Gewässern.“

Darüber hinaus sei die negative Bestandsentwicklung des europäischen Aals auf ungesicherte Turbinen in Wasserkraftwerken zurückzuführen. Die Verlustschätzungen gingen von jährlich 400 Tonnen aus. Letztlich stellten auch Schleusen und Staudämme ein unüberwindbares Hindernis dar.

Knapp 17 Kilogramm, die rund 3 500 Glasaalen entsprechen, haben die Sportfischer an der Übergabestelle in Wildeshausen entgegengenommen. Die drei bis fünf Gramm leichten Fische stammen von einem Händler, der die Glasaale an der Küste gefangen und gezüchtet hat – oder wie Schöntaube es formuliert: „Er hat sie gestreckt. Ansonsten könnte man sie hier nicht wieder aussetzen.“

+ Der Nachwuchs hilft mit. © SFV Mittels eines artgerechten Transportbehälters haben die Mitglieder die Fische zum Vereinsheim gebracht. Von dort schwärmten sie aus, um die Glasaale schnellstmöglich an verschiedenen Stellen der Varreler Bäke und der Ochtum auszusetzen.

„Ziel dieser Besatzmaßnahme ist es, eine möglichst hohe Abwanderungsrate des geschlechtsreifen Aals nach fünf bis 20 Jahren zu schaffen“, sagt Schöntaube. Den Fisch zieht es wieder zu seinem 7 000 Kilometer entfernten Geburtsort in der Sargasso-See zurück, um dort abzulaichen und zu sterben. Das bis zu 5 000 Meter tiefe Meeresbecken befindet sich vor der mittelamerikanischen Küste südlich der Bermuda-Inseln.

„Wie viele Fische es dorthin schaffen, weiß man nicht. Es gibt keine Statistik. Der Aal bringt immer noch viele unerforschte Rätsel mit sich.“ Die aus den Eiern geschlüpften Larven werden durch die Strömung an die europäischen Küsten geschwemmt und entwickeln sich zu Glasaalen. „Aalfarmen fischen sie ab und ziehen sie zu besatzfähigen Baby-Aalen auf. Wir wollen eine möglichst hohe Anschwemmung von Glasaal erreichen“, erklärt Schöntaube.