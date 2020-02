Medienwerkstatt Stuhr feiert ihren 25. Geburtstag: Heute reicht ein Klick auf die Ente

Stuhr - Ob beim Bauernmarkt in Moordeich, bei der Verabschiedung von Schülern auf Gut Varrel oder bei den wöchentlichen Pressekonferenzen im Rathaus: Den Mitgliedern der Medienwerkstatt Stuhr entgeht nichts. Fast auf den Tag genau vor 25 Jahren, am 20. Februar 1995, haben Hobbyfilmer den Verein auf der Grundlage des Niedersächsischen Landesrundfunkgesetzes ins Leben gerufen. Gründungsort waren die Räume der Volkshochschule (VHS) in Seckenhausen – dort, wo mit einem Kurs im Jahr 1994 alles begann.

Das einzig noch aktive Gründungsmitglied Heinrich Rippe hatte das Angebot seinerzeit besucht, um den Umgang mit einer Videokamera zu lernen. Er wollte die Entwicklung seines kleinen Enkels damit festhalten. Ihre erste Reportage haben die Hobbyfilmer in der Künstlerstätte Heiligenrode aufgenommen.

Was für einen Umfang die Berichterstattung mal einnehmen würde, ahnte damals niemand. Aus der Statistik des aktuellen Vorsitzenden Henri Marquardt geht hervor, dass die Medienwerkstatt im vergangenen Jahr 451 Beiträge in 80 Sendungen bei Radio Weser.TV auf Kabelkanal 12 (siehe Infokasten) untergebracht hat. Vom Ausblick des Bürgermeisters Niels Thomsen im Januar bis hin zum Stuhrer Weihnachtsmarkt im Dezember. Die Filme liefen als Studioaufzeichnungen, in Themen-, Magazin-, Blickpunkt- und Extrasendungen sowie als Wiederholungen. 2018 waren es sogar 505 Beiträge in 100 Sendungen gewesen – bisheriger Rekord. Montagabends haben die Hobbyfilmer ihren festen Sendeplatz.

+ Fest im Blick hat Marie-Luise Gnech (l.) ihre Mitstreiter (v.l.) Werner Müller, Elke Marquardt, Reinhild Olma, Lothar Weitzel, Joachim Staubach, Claus-Albert Gumz, Karl-Willi Bauer und Henri Marquardt. © Ehlers

Die Anfänge waren müßig, sogar noch im Jahr 2002, als Henri Marquardt zum Verein stieß. Da habe seine Frau Elke die Beiträge noch auf DV-Kassetten zum Sender in Bremen-Findorff gefahren, weil sie in der Nähe gearbeitet habe. Irgendwann gingen die Mitglieder dazu über, ihre auf DVDs gebrannten Arbeiten auf dem Postweg zum Sender in Bremerhaven zu schicken. Und heute? „Reicht ein Klick auf die Ente“, sagt Marquardt, der seit 2005 als erster Vorsitzender fungiert. Damit meint er das Programm Cyberduck, mit dem er die Daten übermittelt.

Laut Marquardt hatte der Verein „kurz nach der Gründung“ 80 Mitglieder. Heute sind es nur noch 25, davon 14 Aktive. „Mit denen das alles auf die Beine zu stellen, da gehört einiges zu.“ Er selbst verbringt nach eigener Auskunft täglich drei Stunden in seinem privaten Studio, um die Sendungen zusamenzuschneiden. Seine Mitstreiter bringen ihm ihre Beiträge in der Regel auf USB-Sticks vorbei. Zurzeit bearbeitet er das jüngste Material von Lothar Weitzel, der sechs Stunden beim Treffen des Behindertenrats in Bremen gefilmt hat. „Das muss ich auf 20 Minuten zusammenstutzen.“

Am Schnittplatz im Obergeschoss der Alten Schule Jahnstraße, dem Sitz der Medienwerkstatt, arbeiten die Mitglieder nur noch bei Live-Aufnahmen. „Wenn sich zum Beispiel ein Verein oder eine Einzelperson vorstellt“, sagt Marquardt. Auch das ist inzwischen leichter geworden. „Früher waren Schnittplatz und Studio in einem Raum“, erinnert sich Technikwart Lothar Weitzel. „Da durfte man nicht sprechen, das hätte beim Drehen gestört.“

Dann ergab sich die Möglichkeit, die ehemalige Hausmeisterwohnung umzubauen. Seitdem ist Studio Studio und Schnittplatz Schnittplatz. Überhaupt ist die Medienwerkstatt gut ausgestattet, große Anschaffungen sind für dieses Jahr nicht geplant. „Vielleicht ein Monitor, ein PC-Gehäuse und eine Gegensprechanlage vom Schnittplatz zu den Kameraleuten“, sagt Weitzel.

Wenn es die Zeit erlaubt, werfen die Hobbyfilmer gerne einen Blick über die Gemeindegrenze hinaus. Das Interesse daran ist groß, Weitzels Abstecher nach Bremen nur eines von vielen Beispielen. Auch Marie-Luise Gnech hat schon viele Filme von außerhalb Stuhrs beigesteuert, sei es über ihre Reisen oder über das Bremer Überseemuseum, wo sie einst gearbeitet hat. „Bei uns kann jeder alles machen. Filmen, moderieren, schneiden, egal“, sagt Marquardt. Dabei schwingt die Hoffnung mit, neue Mitglieder zu gewinnen.

Gerne erinnern sich die Hobbyfilmer an große Ereignisse wie den Sendestart des Offenen Kanals (OK) Umland, über den sie live vom Rathausplatz in Stuhr berichteten. Im August 2000 richtete die Medienwerkstatt die Feier zum vierjährigen OK-Geburtstag aus. Eigens dafür waren Rudi Carell sowie Axel P. Sommerfeld und Jens-Uwe Krause alias „Der Dicke und der Dünne“ aus der Bremen-Vier-Morgenshow zur Alten Schule Jahnstraße gekommen.

Auch ihre eigenen Geburtstage hat die Medienwerkstatt gefeiert, den 15. sogar groß im Lohmannschen Haus. Das ist diesmal nicht zu erwarten. Die Feier soll am Samstag, 16. Mai, mit einem kleinen Empfang an der Jahnstraße über die Bühne gehen. Ein paar geladene Gäste, Kaffee und Kuchen, mehr nicht.

Zunächst steht allerdings noch am Montag, 30. März, die Jahreshauptversammlung an.