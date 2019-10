Infovortrag über Chemikalie in Ochtum

Stuhr/Bremen – Das Verbraucherschutzministerium rät bekanntlich vom Verzehr von Fischen aus der Ochtum ab. In Brasse, Rotauge, Aal und Flussbarsch sind erhöhte Werte an Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) festgestellt worden (wir berichteten).

Die Chemikalie wurde jahrzehntelang Löschschaum der Feuerwehren zugesetzt, unter anderem am Bremer Flughafen, und gilt als möglicherweise krebserregend. Die Kanzlei Kwag Rechtsanwälte berichtet in einer Pressemitteilung, dass eine von ihr veranlasste Wasserprobe von Ende August ergeben habe, dass PFOS noch immer in Gewässer gelangt.

Sie lädt für Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Infoveranstaltung im Grollander Krug (Emslandstraße 30, Bremen) ein. In unserer gedruckten Ausgabe steht fälschlicherweise, dass die Veranstaltung erst am Donnerstag ist. Wir bitten dies zu entschuldigen.Der Umweltingenieur und Experte für Toxikologie Thomas Caro aus Aachen wird über Gefahren von PFOS informieren und Handlungsoptionen erläutern.