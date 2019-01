Herzenswunsch von Larissa Fontein: Arbeitsplatz

Stuhr-Fahrenhorst - Von Anke Seidel. Es sind Drillinge: Larissa, Niklas und Janina Fontein kamen vor 27 Jahren im Abstand von jeweils zwei Minuten zur Welt. Die Mädchen sind auf den Rollstuhl angewiesen. Trotz ihres Handicaps ist Larissa, die Älteste, eine selbstständige und kluge junge Frau. Sie hat einen Herzenswunsch: eine Arbeitsstelle.

Die Gitarren im Wohnzimmer beweisen es: In der Fahrenhorster Familie Fontein wird viel gesungen. Fröhlichkeit prägt den Alltag - obwohl in dieser Familie vieles anders ist als bei anderen. Maria und Reinhard Fontein sind stolze Eltern von Drillingen, die vor 27 Jahren viel zu früh zur Welt kamen. Ihre Töchter Larissa und Janina sind auf den Rollstuhl angewiesen. Niklas hatte als Baby mit Atemproblemen zu kämpfen.

„Ich bin die Älteste“, lacht Larissa. Während ihr Bruder Niklas eine Ausbildung im Metallbau absolviert und ihre Schwester Janina in den Delme-Werkstätten in Bassum arbeitet, sitzt sie zu Hause am Küchentisch: „Ich hab mich immer dazwischen gefühlt...“, sagt die junge Frau leise - und verrät ihren Herzenswunsch: eine Arbeitsstelle in der freien Wirtschaft.

27-Jährige setzt auf Weiterbildung

Darauf hat sie sich mit aller Kraft vorbereitet. 2012 hat sie ihre Ausbildung zur Bürokraft abgeschlossen, hat danach verschiedene Praktika absolviert und schließlich eine auf drei Monate befristete Arbeitsstelle angetreten. Das war vor fünf Jahren - seitdem setzt die 27-Jährige auf Weiterbildung und hat ihre Kenntnisse in verschiedenen Kursen verbreitert und verbessert.

Larissa Fontein kann verschiedene Computer-Programme anwenden und ist vor allem fit in der Buchhaltung. Dafür hat Martina Rodenbostel als Bilanzbuchhalterin gesorgt. Eineinhalb Jahre lang hat sie der 27-Jährigen fundierte Kenntnisse in der Buchhaltung vermittelt - und ist stolz auf ihre Klientin: „Wenn Larissa den Sinn erkannt hat, verinnerlicht sie die Regeln schnell“, freut sich die Weyherin über die rasche Auffassungsgabe ihrer Klientin - und ist überzeugt, dass sie ihre buchhalterischen Fähigkeiten an einem Arbeitsplatz souverän und fundiert umsetzen kann.

Aber die Bewerbungen der 27-Jährigen blieben bisher ohne Erfolg: „Meistens soll eine Bürokraft auch den Telefondienst übernehmen“, weiß Martina Rodenbostel. Doch das ist für Larissa Fontein eine enorme Herausforderung: Sie leidet an einer Stottersymptomatik und an spastischer Tetraparese. Doch die intelligente junge Frau geht souverän mit ihrem Handicap um. Und kann im Gespräch auf den Punkt genau formulieren, worum es ihr geht - es dauert nur einen Augenblick länger.

Offen für alle Stellen

„Mein Traum wäre es, in einem Sanitätshaus zu arbeiten“, berichtet Larissa. Denn Kunden sind dort Menschen mit Problemen. Genau die vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen und Erlebnisse passgenau und auf Augenhöhe zu beraten, das könnte sich die Fahrenhorsterin gut vorstellen. Hilfsmittel, die Menschen das Leben erleichtern, faszinieren sie schon lange: „Als Kind musste ich mit meinen Eltern und meiner Schwester zu Kontrolluntersuchungen und zur orthopädischen Versorgung nach Hannover fahren. Das hat mich immer sehr interessiert“, sagt sie.

Offen ist die selbstbewusste 27-Jährige aber auch für alle anderen Stellen - vom Kindergarten über Firmen und Steuerberatungsbüros bis hin zum Pflegeheim. Maria Fontein wünscht sich für ihre Tochter „einen Job, der ihr Spaß macht und sie fordert“. Auch eine Halbtagsstelle sei durchaus denkbar.

Larissa Fontein träumt davon, einmal eine eigene Wohnung zu haben - am besten in der Wohnanlage der Lebenshilfe an der Schlossweide in Syke: Selbstständig leben und Betreuungsmöglichkeiten im Hintergrund zu haben, das wäre für die 27-Jährige das Optimum. Sie liebt Sport, geht ins Fitnessstudio und gern Schwimmen, fährt im Sommer gerne mit ihrem Rad.

Hoffnung auf neuen Job

Ihre künstlerisch-kreative Seite lebt sie mithilfe von Computer-Grafikprogrammen aus. Auch Konzerte besucht Larissa gern. Sarah Connor und Michael Patrick Kelley gehören zu ihren Lieblingsstars - klar, dass sie im Sommer 2018 beim Kelly-Open-Air in Bassum dabei war. „Sie ist sehr selbstständig“, sagt Maria Fontein. Und berichtet, dass ihre Tochter gern bummeln geht - gemeinsam mit einer Freundin.

Martina Rodenbostel hofft, dass sich der Traum von einer Arbeitsstelle für die junge Frau bald erfüllt. Die Bilanzbuchhalterin arbeitet als selbstständige Beraterin und Coach - und weiß aus ihren Seminaren mit Firmen-Mitarbeitern sowie aus Erfahrung, wie Menschen mit Handicap ein Unternehmen bereichern können: „Sie sind äußerst motiviert, extrem loyal ihrem Arbeitgeber gegenüber, sehr dankbar für die Möglichkeit, am Arbeitsleben teilnehmen zu dürfen, und erfüllen ihre Aufgabe mit Enthusiasmus.“

Diese Menschen würden nicht nur das Betriebsklima verbessern, sondern das Unternehmen in der Sichtweise der Kunden auch als sehr sozial erscheinen lassen - ein Vorteil. Außerdem gebe es Förderungen durch die Agentur für Arbeit.

Das kann Maria Fontein nur bestätigen: Die Arbeitsagentur zahle einen Eingliederungszuschuss, finanziere eine Probebeschäftigung zu 100 Prozent sowie notwendige technische Hilfen am Arbeitsplatz und sogar Umbauten - wie zum Beispiel eine Rampe.

Martina Rodenbostel hat bereits zugesagt, Larissa Fontein in den ersten Arbeitsmonaten zu begleiten.