Von der Herausforderung zur Erfolgsstory

25 Jahre Gesundheitssport im FTSV Jahn Brinkum / Feier mit Programm am Samstag

+ Übungsleiter der ersten Stunde: Wolfgang Albrecht betreut noch heute die Gruppe „Fit älter werden“. Foto: Ehlers

Brinkum - Von Andreas Hapke. Dem FTSV Jahn Brinkum ist am Samstag, 24. August, nach Feiern zumute. Von 11 bis 15.30 Uhr lässt der Verein seine Sparte Gesundheitssport hochleben. Sie wird 25 Jahre alt und lädt für den Jubiläumstag zu einem großen Programm in das Tanz- und Gesundheitszentrum an der Bassumer Straße 59 ein (siehe Infokasten).