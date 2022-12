Henning Sittauer hat seinen letzten Weihnachtsmarkt für die Isu in Stuhr geplant

Von: Andreas Hapke

Der Weihnachtsmarkt war seine Lieblingsveranstaltung: Henning Sittauer. © andreas hapke

In zweiter Reihe und immer vorneweg: Das könnte das Motto von Henning Sittauer sein. Er war das Gesicht, wenn es darum ging, Veranstaltungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Jetzt hört er bei der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen auf.

Stuhr – Wenn der 33. Stuhrer Weihnachtsmarkt nach dem kommenden Wochenende abgewickelt ist, dann war es das für Henning Sittauer als Ansprechpartner der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu). Elf Jahre hat er im Isu-Vorstand mitgewirkt. Er war das Gesicht, wenn es darum ging, die Veranstaltungen der Gewerbetreibenden in der Öffentlichkeit zu platzieren. Sie mitzuplanen und -gestalten, gehörte ebenfalls zu seinen Aufgaben. „Ich weiß gar nicht, was ich ab Januar machen soll“, unkt der 43-Jährige.

Offiziell ist Sittauer schon seit den Wahlen der Isu im Mai dieses Jahres nicht mehr für den Vorstand tätig. Doch die Organisation des Weihnachtsmarkts wollte er sich nicht nehmen lassen. „Das war mir immer die liebste Veranstaltung“, erzählt Sittauer. „Allein wegen seiner Größe und seines Besucherzuspruchs ist der Markt etwas Besonderes. Das erlebt man sonst nicht.“ In anderen Kommunen seien die Märkte entweder größer und liefen dann über vier Wochen, oder sie dauerten wie in Stuhr ein Wochenende, kämen dann aber viel kleiner daher.

Sittauer stieß 2011 zur Isu. Damals beerbte er Uwe Husmann nicht nur als Leiter der Kreissparkassenfiliale in Stuhr, sondern auch als Schriftführer der Gewerbetreibenden. Schnell dämmerte ihm, was dies bedeutete: „Husmann war omnipräsent, hatte viele Aufgaben im Isu-Vorstand übernommen.“ Aufgaben, die Sittauer alleine neben Beruf, Familie und Feuerwehr nicht hätte leisten können. „Wir haben das aufgeteilt, für mich blieb immer noch die Öffentlichkeitsarbeit.“

Planung von Adventskalender-Aktionen, Azubi-Tag und Weihnachtsmarkt

Fortan vertrat Sittauer die Isu bei der Vorstellung der jährlichen Adventskalender-Aktion, des Azubi-Tags und des Weihnachtmarkts. An der Planung und der Organisation dieser Veranstaltungen war er ebenfalls beteiligt. Das galt auch für die öffentlichen Dämmerschoppen mit prominenten Gästen, für Betriebsbesichtigungen und Ausflüge unter dem Motto „Isu on Tour“ sowie für die Fortbildungen der Mitglieder zu Themen wie Cyberkriminalität, Datenschutznovelle und Steuerrecht.

Der Arbeitsaufwand allein für den Weihnachtsmarkt sei beträchtlich gewesen, „obwohl die Veranstaltung ein Selbstläufer war“, berichtet Sittauer: die Aussteller anschreiben, Bewerbungsunterlagen verschicken, den Rücklauf sichten, die Stände vergeben, Zusagen verschicken, die Pressekonferenz besuchen, den Standplan erarbeiten, Preise für das Isu-Glücksrad einwerben sowie Leute finden, die am Glücksrad Dienst schieben. Darüber hinaus musste das Zelt besorgt, der Weihnachtsmann gebucht und der Bürgermeister eingeladen werden.

Den ersten Markt 2011 hat Sittauer noch gemeinsam mit Husmann geplant. „Da habe ich schon Respekt gehabt. Ich kannte die Veranstaltung ja nur als Besucher. Und plötzlich steht man mittendrin als Organisator. Das war eine Herausforderung. Uwe Husmann hatte das noch alles im Alleingang gemacht. Wir haben das ein bisschen strukturiert und aufgeteilt.“

„Wir hatten niemanden, der Vize werden wollte“

2018 wurde Sittauer stellvertretender Vorsitzender – als Nachfolger für Volker Twachtmann, der an die Spitze des Vorstands rückte. „Wir hatten niemanden, der Vize werden wollte. Es war leichter, einen neuen Schriftführer zu finden“, sagt Sittauer.

Aus seinen Ämtern heraus hat er sich immer in politische Diskussionen eingebracht. „Sich als Sprecher einzumischen, hat nie jemand von mir erwartet. Auch da bin ich reingerutscht.“

In zweiter Reihe, aber immer auch vorne weg. Etwa als es 2016 darum ging, eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte zu verhindern. Nicht zuletzt dem Einsatz der Isu hatten es die Betriebe zu verdanken, dass es bei einer Erhöhung von zehn Prozentpunkten blieb. Oder 2018, als Sittauer vor der 30-Jahr-Feier der Isu gemeinsam mit dem damaligen Vorsitzenden Werner Heinken vehement den Ankauf zusätzlicher Gewerbeflächen forderte. Das sieht er noch heute so. Einschränkungen für die Gewerbetreibenden durch Großbaustellen wie auf der Bundesstraße 322 seien auch „Riesenthemen“ gewesen. „Da müssen wir Stellung beziehen als Vertretung der Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung.“

Erster Vorsitzender zu werden, war nie Thema

Er selbst hat sich nie berufen gefühlt, erster Vorsitzender zu werden: „Ein Angestellter kann nicht Vorsitzender einer Vereinigung für Unternehmer sein. Ich habe zwar beruflich zig Firmenkunden jahrelang begleitet und mag sicherlich das Wissen dafür haben, aber die Außenwirkung habe ich nicht.“

Was für seinen Einstieg bei der Isu galt, gilt auch für seinen Ausstieg: Er ist beruflicher Natur. Sittauer wechselte inzwischen in das Firmenkunden-Center Süd der KSK in Syke. Dort ist er als Berater für Syke, Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen zuständig. Vor vier Jahren war er bereits mit seiner Familie nach Beckeln (Samtgemeinde Harpstedt) gezogen. „Ich wohne nicht mehr hier, ich arbeite nicht mehr hier. Damit habe ich keine Kontakte mehr zu den Betrieben. Es ergibt wenig Sinn, weiter für die Isu tätig zu sein. Ich würde mich angreifbar machen“, sagt Sittauer.

Abgesehen davon könne er das auch zeitlich nicht mehr einrichten. Von der KSK rüber zum Rathaus in die Pressekonferenz – das war kein Problem. „Jetzt wäre das abends um 20 Uhr. Da will sich auch niemand aus dem Rathaus mit mir treffen. Ich habe das elf Jahre gemacht. Es ist Zeit für andere.“ Seine Aufgaben werde aber niemand eins zu eins übernehmen. „Die muss man wohl auf drei Leute verteilen.“

Weiterhin „gute Leute“ im Vorstand der Isu

Um die Zukunft der Isu macht sich Sittauer keine Sorgen. „Im Vorstand haben sich die richtigen Leute zusammengefunden. Stress gab es ohnehin nie. Wir haben immer harmonisch zusammengearbeitet.“ Er wünsche der Isu, dass dies so weitergehe und sie auch künftig „zu den erfolgreichsten und größten Interessengemeinschaften Norddeutschlands gehört. Es gibt kaum solche Vertretungen mit mehr als 200 Mitgliedern.“

Die Bilanz Sittauers fällt durchweg positiv aus: „Die Tätigkeit hat mich weitergebracht. Ich habe ein Netzwerk aufgebaut, und persönliche Freundschaften haben sich entwickelt. Die werden ja bleiben.“ Was ihm in besonders guter Erinnerung bleiben wird? „Die Öffentlichkeitsveranstaltung mit Joe Kelly mit 300 Besuchern im Gasthaus Nobel. So jemanden zu bekommen, das war schon großartig.“