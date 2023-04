Helga Komoss stellt Frauen in den Mittelpunkt ihrer Ausstellung in Brinkum

+ © Sigi Schritt Malen nach Zahlen für Erwachsene: Helga Komoss zeigt im Mehrgenerationenhaus insgesamt 25 Gemälde. © Sigi Schritt

„Frauen, Frauen, Frauen“ heißt eine neue Ausstellung im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Brinkum. Der Name ist Programm: Bis Mittwoch, 28. Juni, zeigt Helga Komoss aus Groß Mackenstedt 25 Arbeiten, auf denen ausschließlich Frauen zu sehen sind.

Stuhr – Im Flur des Mehrgenerationenhauses können die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel Frauen mit gertenschlanken Beinen oder einem großen Hut betrachten, die als Models sicherlich auf so manchem Catwalk eine gute Figur machen könnten. Für die Backstube des Hauses hat die Künstlerin Elfen inszeniert. „Das sind kleine Wesen, die durch den Garten wirbeln“, erklärt Helga Komoss. Im Begegnungscafé sind Bilder in leuchtenden Farben zu sehen, die füllige und lebensfrohe Frauen zeigen. Ein Bild ragt allerdings heraus: Es ist ein Selbstporträt nach einem Foto.

„So eine Ausstellung hatten wir noch nie“, sagt Daniela Gräf, die die Einrichtung leitet. Die Ausstellung macht sicher allen Mut, die gerne malen würden, aber vielleicht von sich sagen, dass sie kein Talent dafür haben, Farbe auf eine Leinwand zu bringen. Alle Bilder, sagt Helga Komoss, habe sie nach Vorlage gemalt. Diese Anleitung sei Teil eines Pakets gewesen, in dem unter anderem Farben, Pinsel und eine Leinwand enthalten waren, erklärt die 69-Jährige.

+ Diese Vorlage zeigt das Gesicht einer Frau. © Sigi Schritt

Warum diese Technik „ihr Ding“ ist? „Ich kann nicht vor einer weißen Leinwand sitzen“, sagt sie. Und ergänzt: „Ich könnte nicht mal einen Baum richtig hinbekommen“, sagt sie. Grüntöne, Schatten - das alles frei zu malen, das sei nichts für sie.

Die ehemalige Leiterin eines Verbrauchermarktes schwört auf „Malen nach Zahlen“. Gab es früher meist Pferdebilder als Vorlage zum Ausmalen, hat sich das Angebot weiterentwickelt. Es gebe mehrere Verlage, die zahlreiche Motive bereitstellen.

„Alle Bilder sind mit Acrylfarben gemalt“, sagt sie. Der Vorteil: „Die Farbe trocknet in Sekunden, und man kann im Anschluss sofort mit einer anderen Farbe drüber malen. Man kommt schnell zu Ergebnissen.“

„Man braucht eine ruhige Hand“

„Meistens fange ich oben links an und arbeite mich vor“, sagt sie. „Aber man braucht eine ruhige Hand.“ Helga Komoss zeigt auf eine Leinwand, auf der sich ein Muster deutlich abzeichnet. Die Felder auf der Leinwand erinnern an eine Landkarte, auf der verschiedene Höhen eingezeichnet sind. Die Umrisse sind mit Zahlen versehen, die mit der entsprechenden Farbe ausgemalt werden sollen. Insgesamt stehen 24 Mini-Töpfe zur Verfügung. Wenn ein Bild fertig ist, nimmt sie die eine oder andere Farbe und versieht das Werk mit einer persönlichen Note.

Für Helga Komoss, 1953 in Asendorf geboren, ist diese Art der Malerei ein Hobby für den Winter. „Das Wetter ist trist. Es wird früh dunkel. Bevor ich in Depressionen verfalle oder zum hundertsten Mal die Ecken der Wohnung putze, will ich etwas Schönes machen“, sagt sie.

Ab dem Frühjahr widmet sie sich einem anderen Hobby: der Pflege ihres Gartens.

Für die kommende dunkle Jahreszeit hat die Stuhrerin Wünsche: Sie möchte unter anderem Frauen malen und sie in ihren Berufen porträtieren: Frauen im Führerstand einer Lokomotive oder im Cockpit eines Passagierflugzeugs kann sie sich gut vorstellen.