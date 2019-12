18 Helfer und zwei Fahrzeuge für die Silvesternacht

Ortsfeuerwehr Stuhr ist auf Jahreswechsel vorbereitet

+ Rainer Troue Foto: Feuerwehr

Stuhr - Von Andreas Hapke. Dass Feuerwehren in der Silvesternacht ausrücken müssen, ist so ungewöhnlich nicht. Erst im vergangenen Jahr etwa hatten es die Brinkumer Löschkräfte mit einer brennenden Hecke zu tun. Auch neun Einsätze in einer Nacht sind möglich, wie die Freiwillige Feuerwehr Weyhe beim Jahreswechsel 2012/2013 erfahren musste. Insgesamt waren rund 100 Helfer aus fünf Ortsfeuerwehren sowie die Polizei, der Rettungsdienst und diverse Führungskräfte der Gemeinde- und Kreisfeuerwehr gefordert.