„Heißes, spannendes, führendes Orchester“

Stuhr - Von Andreas Hapke. Premiere für Anselm Cybinski: Erstmals verantwortet der gelernte Geiger in diesem Jahr als Intendant die Niedersächsischen Musiktage. Nur das Motto „Mut“ habe er übernommen, weil dies schon länger im Voraus festgelegt werde, sagte Cybinski gestern im Rathaus. Das Programm aber habe er mit Leben gefüllt. Für Stuhr ist dabei ein Auftritt der NDR-Radiophilharmonie herausgesprungen.

Unter dem Titel #frauschumann bringt das Orchester Kompositionen von Anna Thorvaldsdottir sowie Clara und Robert Schumann zu Gehör. Zeit und Ort: am Donnerstag, 19. September, um 20 Uhr auf dem Gut Varrel.

Auch wenn es nicht auf ihn zurückgeht: Je länger er sich mit dem Motto „Mut“ beschäftigt habe, desto treffender habe er es empfunden, berichtet Cybinski. „Oft wird Mut mit heroischen Individualtaten in Verbindung gebracht.“ Doch darum gehe es bei den Musiktagen nicht. Vielmehr spiegele die Veranstaltung die „große Diffusität“ des Themas wider. Wie geht es mit der Welt weiter angesichts von Schwierigkeiten in Politik und Umwelt? Was sind die wichtigen Handlungsweisen?

Er selbst habe Mut gebraucht, um den Posten des Intendanten bei den Musiktagen zu übernehmen. „Es ist ein komplexes Festival“, sagt er. Und eine große Herausforderung, „hochrangige Kultur aufs Land zu bringen“. Stuhr stehe exemplarisch dafür. Mit der NDR-Radiophilharmonie trete „das heiße, spannende und führende Orchester“ des Senders auf.

Damit war Cybinski bei Clara Schumann angekommen. Geboren im September 1819, sei sie zu ihrer Zeit eine der wenigen Frauen gewesen, die als Komponistin unterwegs gewesen sei. Überhaupt waren komponierende Frauen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein „absolute Ausnahmeerscheinungen“, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Nur Komponistinnen, die von ihrem Umfeld konsequent gefördert worden seien, hätten ihrer kreativen Leidenschaft nachgehen können. Es habe großer Mut dazugehört, sich dem strengen Urteil der Öffentlichkeit zu stellen.

Clara Schumann war aber auch siebenfache Mutter, was ihr das Ausleben ihrer Leidenschaft naturgemäß erschwerte: „Wie gern möcht ich komponieren, doch hier kann ich durchaus nicht. Ich tröste mich damit, dass ich ja ein Frauenzimmer bin, und die sind nicht zum Komponieren geboren.“

Heute sieht das anders aus. „Alle Orchester wollen jetzt mit Frauen zusammenarbeiten“, stellt Cybinski fest. Insbesondere in den vergangenen fünf Jahren habe sich das „normalisiert“. Da bildet auch die NDR-Radiophilharmonie keine Ausnahme. Sie spielt unter Leitung der amerikanischen Dirigentin Mei-Ann Chen und mit der französischen Solistin Lise de la Salle am Klavier. „In kürzester Zeit spielten Frauen in allen musikalischen Gewerken eine Rolle“, sagt Cybinski.

Von Clara Schumann ist in Varrel das Klavierkonzert Nr.1 in a-Moll, op.7 zu hören. Felix Mendelssohn leitete 1835 die Uraufführung im Leipziger Gewandhaus. Die 16-jährige Komponistin selbst übernahm den Solopart. Außerdem spielt das Ensemble in der zweiten Konzerthälfte die Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61 von Clara Schumanns Ehemann Robert. Den zehnminütigen Auftakt bildet die Komposition „Hrim für Ensemble“ der Isländerin Anna Thorvaldsdottir. „Eine sehr klangreiche, faszinierende und schroffe Musik. Man spürt richtig die isländische Landschaft“, sagt Cybinski.

Für ihn bedeutet Mut auch, bei den Musiktagen Stadt und Land sowie verschiedene Milieus zusammenzubringen. Ab dem Festivalstart am 31. August in Wilhelmshaven wird sich zeigen, ob ihm das gelungen ist. Im kommenden Jahr möchte er auch ein Wörtchen beim Motto mitsprechen. Einen Vorschlag hat er bereits: „Rituale“.

• Für den Auftritt der NDR-Radiophilharmonie sind noch Tickets bei der Kreissparkasse, im Bürgerbüro und unter www.musiktage.de erhältlich.