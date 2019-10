Mit heißer Haarnadel gestrickt

Brinkum - Von Frank Jaursch. Es war ein tränenreicher Abschied von einer Institution: Als sich Musiklehrer Wilhelm Eugen („Beppo“) Mayr im Februar 2013 in den Ruhestand verabschiedete, blickte die Musical- und Theater-AG der KGS Brinkum auf drei Jahrzehnte unter seiner Leitung zurück – mit einer spektakulären Abschluss-Gala. Damals gaben sich die Mitglieder der Musical-AG ein Versprechen: „Wir treffen uns in fünf Jahren mit einer Musical-Produktion hier wieder!“ Mit etwas Verspätung löst das Ensemble dieses Versprechen jetzt ein: Das Kult-Musical „Hair“ kehrt auf die Schulbühne zurück.

Große Teile jener Gruppe, die im Jahr 2012 die dritte „Hair“-Inszenierung aufgeführt hatte, kommt am ersten November-Wochenende zu einem Revival zusammen. Etwa zwei Drittel des alten Ensembles können und wollen bei der Neuauflage dabei sein.

Ganz so einfach war es nicht, die Ehemaligen wieder zusammenzutrommeln, die aus beruflichen oder Studiengründen mittlerweile in ganz Deutschland verstreut sind. Aus diesem Grund war auch der erste „Reunion“-Versuch vor einem Jahr gescheitert: Die meisten männlichen Mitwirkenden waren im Ausland. Der zweite Anlauf kam nicht zustande, weil der männliche Hauptdarsteller, inzwischen Pilot, keine Dienstbefreiung von der Lufthansa erhielt.

Der „letzte Versuch“ (Mayr) verspricht nun doch von Erfolg gekrönt zu werden. 18 Darsteller und ein 14-köpfiges Orchester wollen die Anti-Kriegs-Geschichte zu neuem Leben erwecken. Sie kommen aus der Region, aus Oldenburg und Kiel, aus Göttingen, Heidelberg und Stuttgart zurück zu ihrer einstigen Wirkungsstätte nach Brinkum.

Die Inszenierung ist die gleiche wie 2012. Doch die Aufführung wird eine andere werden. Denn aus den Jugendlichen sind Erwachsene geworden. „Die Stimmen sind viel reifer“, sagt Mayr nach den ersten Proben, „das ist musikalisch gesehen sehr schön.“ Zudem passten die mittlerweile erwachsenen Darsteller jetzt viel besser zu ihren Hippie-Rollen.

Damit die Neuauflage den Mayrschen Qualitätsansprüchen genügen kann, waren schon ein paar Tricks erforderlich. Denn das Zeitfenster, in dem die Akteure das Stück einstudieren, ist eng. Zu eng für einige Ex-Ensemblemitglieder, räumt „Beppo“ Mayr ein. „Da gab es ernste Diskussionen.“

Doch Mayrs Bitte, ihm und seiner Erfahrung zu vertrauen, kamen die meisten Schützlinge von einst nach. Jeder bekam im Vorfeld ein Stimmen-Playback, um sich auf seine Rolle vorzubereiten. Die Anzahl der gemeinsamen Proben ist begrenzt. „Sie kamen gut vorbereitet zu den Proben“, lobt Mayr.

In der vergangenen Woche traf sich das Orchester und wühlte sich vier Stunden lang durch das Notenwerk. „Eine echte Konzentrationsaufgabe“, umschreibt es Mayr. Einen Tag darauf kamen die Schauspieler zu ihrer ersten Probe zusammen. Nach fünfeinhalb Stunden „hatten wir die Hälfte geschafft“, erklärt der Initiator des Wiedersehens. Viel zu tun in kurzer Zeit – eine Aufführung, die mit heißer (Haar-)Nadel gestrickt wird also. Und ein musikalischer Leiter in seinem Element. „Jetzt muss nur noch mehr Dynamik rein“, gibt er einen Zwischenstand eineinhalb Wochen vor der ersten Vorstellung in der Schulmensa.

Dass die Wahl für das Revival auf „Hair“ fiel, hat mehrere Gründe. Zum einen war es nicht nur Mayrs Premieren-, sondern auch sein Abschiedsstück in Brinkum.

Und es ist ein Anti-Kriegs-Musical, das einen viel ernsteren Hintergrund hat, als viele Zuhörer wissen. Es geht um den Vietnamkrieg, um Auflehnung und Protest, um gesellschaftliche Ächtung und innere Konflikte. „Den Leuten muss der Hintergrund klar sein“, findet „Beppo“ Mayr. Darum wird es auch diesmal – wie schon 2012 – zu Beginn einen fünfminütigen Film-Einspieler geben, der die Handlung in den historischen Kontext setzt. Die Botschaft von „Hair“ habe „leider nichts von ihrer Aktualität eingebüßt“, sagt Mayer. Betrachte man die Kriegsschauplätze in der Welt und das Leid, das sie verursachen, so „ist es umso erfreulicher, dass junge Menschen diese Botschaft erneut auf die Bühne bringen wollen“.

Für die Vorstellungen am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 3. November, ab 15.30 Uhr in der KGS-Mensa gibt es noch Karten – im Vorverkauf bei allen Nordwest-Ticket-Vorverkaufsstellen, etwa in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung, sowie unter www.nordwest-ticket.de.