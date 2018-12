Paula Jawolska und Marcim Dowhran vertreiben individuelle Festdekoration

Brinkum - Von Andreas Hapke. Es gibt sie mit Namen, Botschaften, Hochzeitsdaten, Vereinslogos und Engelsflügeln; mit Hund, Katze und Maus. Die Rede ist von den Tannenbaumkugeln, die Paula Jawolska und Marcim Dowhran in der Adventszeit in Brinkum anbieten. Noch bis Samstag, 22. Dezember, ist das kleine Ladenlokal an der Bremer Straße 22 geöffnet. Dort sowie beim Famila-Markt in Oldenburg-Wechloy und im Huchtinger Roland-Center können sich die Kunden ihre individuelle Weihnachtskugel gestalten lassen.

„Das ist ein praktisches Geschenk. Es ist schnell gemacht und individuell“, sagt Dowhran und demonstriert, wie das Motiv auf die Kugel kommt. Es wird mit einem speziellen Kleber vorgezeichnet, die Stelle anschließend mit buntem Glitzerstaub bestreut. Was sich leicht anhört, kann in der Praxis trotzdem Schwierigkeiten verursachen. Zum einen ist eine ruhige Hand gefragt. Zum anderen haben es die Mitarbeiter des Paars – laut Dowhran häufig Kunststudentinnen – mit Kugeln unterschiedlicher Größe zu tun. Damit sie ein Gefühl dafür bekommen, wie groß Motive oder Schriftzüge werden dürfen, üben sie das anhand von Styroporkugeln. „Man muss verstehen, was draufpasst. Ein Gedicht auf einer Kugel mit sechs Zentimetern Durchmesser geht halt nicht“, stellt der 42-Jährige fest.

Der Verkauf der bunten Dekoration ist eigentlich das Geschäft der in Polen aufgewachsenen Paula Jawolska, Dowrhan unterstützt seine Freundin dabei. Sie habe davon geträumt, seit sie sechs Jahre alt war, erzählt sie. Damals habe sie mit ihrer Kindergartengruppe einen Betrieb besucht, der Weihnachtskugeln herstellt. „Dort habe ich meine erste Kugel mit Namen kreiert und war davon verzaubert. Ich fand die Produktion sehr aufregend und spannend.“

16 Jahre später erfüllte sie sich ihren Traum. Sie machte sich mit dem Geld, „das ich mir als Studentin hart erarbeitet hatte“, selbstständig. „Ich fuhr noch einmal zu dem Kugelhersteller, aber diesmal nicht als Vorschulkind, sondern als Unternehmerin.“ Paula Jawolska wollte Kugeln selber verzieren. Sie wollte sie bemalen, beschriften und anbieten. Das Geschäft ließ sich gut an: Ihren ersten Verkaufsstand hatte sie 2011 in Posen. In den Folgejahren kamen weitere Städte und Stände dazu.

+ Eine Weihnachtskugel mit dem Vornamen unserer Fotografin entsteht. © Ehlers

„Alles war gut, bis mich ein privater Schicksalsschlag ereilte“, berichtet die Polin. Ins Detail will sie nicht gehen. Erst drei Jahre später wagte sie einen Neustart – in Deutschland. 2016 eröffnete sie einen Verkaufsstand am Famila-Markt in Oldenburg-Wechloy. In Huchting und Stuhr feiert sie in diesem Jahr Premiere.

Ihren Hauptjob verrichtet die 29-Jährige als Abteilungsleiterin Produktion bei einem Spezialisten für Industriebeleuchtung in Oldenburg. Doch wenn es ihr die Zeit erlaubt, rückt ihre Leidenschaft in den Mittelpunkt. Dann schaut sie in den Verkaufsständen nach dem Rechten oder wird selbst wieder kreativ. „Der Glitzerstaub der Weihnachtskugeln ist von November bis Dezember bei mir überall zu sehen. Ob in den Haarspitzen, im Gesicht, im Auto, im Bett, im Badezimmer, bis hin zu den Tellern in der Küche.“

Noch heute lässt sich das Paar die einfarbig bemalten Rohlinge von dem Traditionsunternehmen aus Polen kommen. „Das sind mundgeblasene Glaskugeln, so wird das heute kaum noch gemacht“, sagt Dowhran, der selbst polnischer Abstammung ist. „Wir fahren einmal pro Jahr rüber, um den Kontakt zu halten.“ Insgesamt würden er und seine Freundin einen großen Aufwand „für die paar Wochen“ im Advent betreiben. Unterm Strich aber lohne sich der Aufwand.

Vor allem in den letzten zwei Wochen gebe es einen wahren Run auf die Stände. Dowhran spricht scherzhaft von einem „Supergau“. Ob der auch im Brinkumer Laden zu spüren ist, wird sich zeigen. „Es ist ein Experiment.“ Laufkundschaft gibt es im Hinterhof nicht. Nicht zuletzt deshalb denken die beiden über einen Online-Shop nach.

„Meine Kugeln haben immer eine Botschaft“, sagt Paula Jawolska. „Auch der eine oder andere Heiratsantrag wurde so schon übermittelt.“ Einfluss auf ihr privates Glück hatte das Geschäft auch schon. Ihren Freund Dowhran lernte sie kennen, als dieser nach einem Geschenk für einen guten Freund suchte. Er stieß in Oldenburg auf Jawolska und ihre bunten Kugeln – und ließ nicht mehr locker.

• Der Weihnachtskugelladen ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.