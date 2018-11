Heimkind findet zurück ins Leben

Brinkum - Von Andreas Hapke. Es ist die Geschichte über eine Karriere als Heimkind, das schließlich im Gefängnis landet und sich nach der Entlassung politisch radikalisiert. Und es ist eine Geschichte, deren Anfang harmlos und aus heutiger Sicht sogar lustig anmutet: Eckhard Kowalke reißt mit 13 Jahren von zu Hause aus, weil ihn die Kirche mit seinen langen Haaren nicht konformieren will.

Sein jetzt erschienenes, autobiografisches Buch „Ich hau ab“ stellt der in Brinkum aufgewachsene Bildhauer, Maler und Autor am Samstag, 24. November, um 15 Uhr im Café Brüne Meyer an der Syker Straße 57 vor.

„In meiner Jugend war ich Revoluzzer“, erzählt Kowalke. Doch was er damals nie für möglich gehalten hätte: Sein weiterer Lebenslauf kommt nach eigenen Schilderungen einer jahrelangen Tortur gleich. „Nachdem ich ausgebüchst war, hat man mich verwahrlost aufgegriffen und in ein Heim gesteckt.

Es war der Leinerstift im ostfriesischen Mittegroßefehn.“ Kowalke spricht von mitunter ausbeutender und gesundheitsgefährdender Kinderarbeit, Schlägen und sexuellen Übergriffen, die das Leben unerträglich gemacht hätten. „Es war ein rechtsfreier Raum, die Heimleiter hatten volles Verfügungsrecht.“ Das Ganze sei inzwischen wissenschaftlich belegt.

Kowalke verweist unter anderem auf die Arbeit von Manfred Kappeler, Professor für Sozialpädagogik. Kappeler spricht vom Versagen der Jugendhilfe in Bezug auf Menschenrechte und Menschenwürde während der ersten drei Jahrzehnte der Bundesrepublik Deutschland.

Mehrfach aus dem Heim ausgebrochen

Mehrfach brach Kowalke aus dem Leinerstift aus und kam in die damalige Fürsorgeanstalt Freistatt, die in den 60er- und 70er-Jahren als eines der schlimmsten westdeutschen Erziehungsheime verschrieen war. „War ein Heimkind morgens zu langsam beim Bettenbauen, wurde es von den Diakonen der kirchlichen Einrichtung mit Knüppeln geprügelt“, berichtet Kowalke.

Auch dort begehrte er nach eigener Auskunft auf, ließ sich nichts gefallen. Er stachelte einen ganzen Schlafsaal mit 40 Kindern zum Ausbruch an, verbunden mit Sachbeschädigungen und Diebstahl. Es folgten drei Jahre Jugendgefängnis in Vechta, darunter neun Monate in Dunkelhaft.

Nach seiner Entlassung fühlte sich Kowalke bereit für den Kampf im Untergrund. Er solidarisierte sich mit der Rote Armee Fraktion, „weil die damals auch Heimkinder befreit hatten. Wir hatten die Hoffnung, dass sie zu uns kommen würden“, berichtet er. In seiner autonomen Gruppe zählte er aufgrund seiner rebellischen Vergangenheit zum Führungszirkel, der unter anderem Banküberfälle plante und ausübte. Genauer wolle er heute nicht mehr darauf eingehen.

Erst sein Freund Robert Wirt, der sein künstlerisches Talent erkannt hätte, habe ihm die Augen geöffnet: „Kein Terrorist hat so viel erreicht wie Picasso mit seinem Werk Guernica. Du musst Bomben malen, statt sie zu werfen“, habe Wirt auf ihn eingeredet. Bei ihm habe er auch eine Ausbildung zum Designer gemacht.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der heute 66-Jährige zwar schon seine mittlere Reife nachgeholt, doch Legastheniker ist er geblieben. Deshalb sprach er sein Buch auf Kassetten, die eine Freundin transkribierte. In Ralf Rahier gewann er einen ehemaligen Schuldirektor als Lektor. Rahier wird auch in Brinkum aus dem Buch lesen.

Ausstellung zum Leid von Heimkindern

Mit seinem Werk betreibt Kowalke auch als Autor die Aufarbeitung, die er bereits als Künstler betrieben hatte. Zum Beispiel stellt er gemeinsam mit Fredi M. Uhlig in Freistatt dauerhaft zum Thema „Kinder Gottes quälen Gotteskinder“ aus. Eine Ausstellung zum Leid der Heimkinder in Eckernförde habe eine wahre Lawine ausgelöst.

„Das Thema kam über die Medien an die Öffentlichkeit. Ich habe Zuschriften von Menschen aus aller Welt bekommen.“ Als Gründer und Vorsitzender des Vereins „Ehemalige Heimkinder“ hat er auch einen Stein ins Rollen gebracht. Heute, nach Bekanntwerden des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, sei das Thema aktueller denn je, sagt er.

Das Café Brüne Meyer hat Kowalke nicht von ungefähr als Ort für die Lesung ausgesucht. Früher beherbergte das Gebäude die Kneipe Poggenpohl, „wo sich die Langhaarige trafen und Pläne schmiedeten“, berichtet er. Seine Rückkehr nach Brinkum sieht er zwiegespalten. „An die Schulzeit habe ich keine guten Erinnerungen. Als Legastheniker wurde ich als doof abgestempelt.“ Mit seiner sonstigen Kindheit aber verbindet er viele Freiräume, viel Natur. „Ich habe alles gehabt, was ich heute einem Kind wünschen würde.“ Dazu zählt er auch seine Eltern, die ihn nie fallen ließen, auch nicht nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis.

Heute lebt Kowalke als Künstler in Eckernförde. „Ganz normal, mit einer großen Familie“, sagt er. Er sei immer noch traumatisiert. Doch wenn es notwendig sei, habe er jemanden, mit dem er reden könne.

• Das Buch „Ich hau ab“ ist im Selbstverlag BoD erschienen, ISBN 9783752847437. Infos gibt es auch im Internet.

www.art-kowalke.com