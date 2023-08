Heimatbühne Stuhr spielt Premierenvorstellung vor ausverkauftem Haus

Von: Horst Meyer

Die ausverkaufte Premierenvorstellung der Heimatbühne Stuhr am Sonntag im Stuhrer Rathaus geriet zu einer großen Familienfeier.

Stuhr – Der Familie auf der Bühne stand die nicht minder große Familie im Publikum gegenüber. Auf und hinter der Bühne agierten mit Horst, Björn und Dennis allein drei Generationen aus der Blockener Familie True. Aber auch die im Stück als Sludertasch Lieschen überzeugende Barbara Wendelken agierte zusammen mit Tochter Rieke, (als Veehdoktors Dochter Anja) ebenso wie Stephanie Mittelstädt, die Tochter von Regisseurin Margrit Unger.

Auf der anderen Seite im überwiegend älteren Publikum viele ehemalige Darsteller vergangener Jahre zusammen mit Besuchern, die auch in Vorjahren schon begeistert waren. Stephanie Mittelstädt wusste im Gespräch mit dieser Zeitung zu berichten: „Das Stück hat die Heimatbühne vor 29 Jahren schon einmal gespielt. Damals hat meine Mutter Margrit Unger die Rolle der Veehdoktors Froo Herma gespielt, die ich heute spiele“.

In weiteren Rollen ein Fahrrad und die Kuh Elsa

Ähnlich ist es bei der männlichen Hauptrolle, dem Veehdoktor Roland. Vor 29 Jahren der Part von Horst True, jetzt füllt Sohn Björn die Rolle aus. Im Stück kommen dann noch Tante Ubine, gespielt von Erika Schleisiek, Hanno Haag, gespielt von Kevin Ansorge und Hartmut Tapper als Herr Pufahl vor.

In weiteren Rollen ein Fahrrad und die Kuh Elsa, die allerdings nicht in der Liste der Akteure genannt sind. „Roland schall flegen“ heißt der Schwank aus der Feder von Hans Gnand, mit dem die Akteure ihr Publikum am Sonntag wieder erfreuten. Das Stück handelt von Roland de Ries, dem Veehdoktor, dessen Froo Herma eine Flugreise nach Indien gewinnt. Für Roland undenkbar, diese Reise anzutreten, da er entsetzliche Angst vorm Fliegen hat. „De Luft hett kiene Balken“ stellt er dazu im Stück zutreffend fest.

Mehr soll an dieser Stelle auch nicht zum Inhalt verraten werden, um für die folgenden Aufführungen nicht die Spannung zu nehmen. In drei Akten entwickelt sich jedenfalls eine turbulente Geschichte, in der die Lachmuskeln des Publikums nicht geschont wurden.

Regen und Gewitterschläge wie Beifall von höherer Ebene

Am Sonntag klang zwischenzeitlich selbst der aufs Dach prasselnde Regen und die Gewitterschläge wie Beifall von höherer Ebene. Aber auch das Publikum geizte nicht mit spontanem Szenenapplaus, wenn mal wieder ein Gag saß. Wie Horst True abschließend feststellte, hatten die Darsteller ihren Text gelernt. Die wöchentlichen Proben seit März machten sich jetzt bezahlt.

Die auch als Souffleuse agierende Regisseurin war nach seiner Feststellung selten zu vernehmen gewesen. Wenn es doch einmal zu einem kurzen Hänger bei den Akteuren kam, sorgte das in der Regel für zusätzliche Stimmung, die mit Applaus quittiert wurde. Man merkte den Schauspielern an, dass sie mit Spaß bei der Sache waren. Neben den „alten Hasen und Häsinnen“ auf der Bühne traten Rieke Wendelken-Barniske, Kevin Ansorge und Hartmut Tapper erstmals ins Rampenlicht. Sehr zur Freude von Horst True, der mit Rieke „endlich auch wieder eine junge Frau im Ensemble hat“, wie er nach dem Schlussapplaus feststellt.

Auch der Abschluss des Nachmittags hatte etwas von einer Familienfeier

Wie es sich für eine gelungene Familienfeier gehört, wurde viel erzählt und gelacht. Kaffee und Kuchen standen in den Pausen zur Verfügung, die das Publikum auch gerne nutzte, um mit den Darstellern ein paar Worte zu wechseln. Im Gegensatz zu großen Häusern war das hier durchaus möglich. Auch der Abschluss des Nachmittags hatte etwas von einer Familienfeier.

Horst True stimmte das Lied „Auf Wiedersehen“ an, und nahezu alle Besucher stimmten ein. Wer dieses Gefühl selbst einmal erleben möchte, sollte sich schnell Karten für eine der acht weiteren Aufführungen sichern. Karten gibt’s im Vorverkauf bei der Mühle Unger in Varrel und bei Horst True in Blocken.