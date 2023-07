Heiligenroder Stipendiat Ghaku Okazaki: Eher Maler als Bildhauer

Von: Andreas Hapke

Konzentration auf großformatige Bilder: „Song of the Heart“ (r.) ist komplett in Heiligenrode entstanden. © andreas hapke

Ghaku Okazaki biegt in seinem Heiligenroder Stipendium auf die Zielgerade ein. Am 2. September beginnt seine Abschlusspräsentation.

Heiligenrode – Bis zur Vernissage seiner Abschlusspräsentation am 2. September hat Ghaku Okazaki noch einiges zu tun. Die gemalten Werke sind fertig, nun sollen noch drei Skulpturen her. „Zu 85 Prozent“, kündigt Okazaki an, wolle er in der Galerie der Künstlerstätte Heiligenrode Arbeiten zeigen, die während seines Aufenthalts in dem idyllischen Stuhrer Ortsteil entstanden sind. Im November vergangenen Jahres hatte sein zehnmonatiges Stipendium begonnen.

Ghaku Okazaki: Umzug nach Deutschland, da mit Gegenwartskunst kein Leben in Japan möglich ist

Okazaki ist nach eigener Auskunft Maler und Bildhauer, „aber eher Maler. Da bin ich präziser, detailreicher. Das bekomme ich besser hin.“ Kein Wunder: Der Mann hat Malerei in Japan und Deutschland studiert. In Tokio lag der Schwerpunkt auf der traditionellen Malerei, „die aber auch sehr bunt sein kann“, sagt Okazaki. Nach Deutschland hatte es ihn verschlagen, weil es in seiner Heimat nicht möglich gewesen wäre, von der Gegenwartskunst zu leben. „Ich wolle nicht nur traditionell arbeiten“, sagt er. „Ich wollte etwas ausprobieren, auch Dreidimensionales.“

Das Studium an der Hochschule für Künste in Bremen begann er ursprünglich wegen des Visums für Deutschland. Doch dann erwies sich seine Dozentin Heike Kati Barath als Glücksgriff. „Sie hat den Studierenden Raum gegeben, um eigene Sachen zu entwickeln. Man konnte intuitiv sein.“

Die Skulpturen sollen dreidimensionale Transformationen der Gemälde sein. © Hapke, Andreas

Darüber hinaus habe er gelernt, sich mit Fragestellungen über verschiedene Kulturen zu beschäftigen. „Für mich war wichtig, mal in ein anderes Land zu gehen und aus der geschlossenen Blase herauszukommen; mich zu öffnen für die jetzige Welt.“ Auch deshalb sei Bremen die richtige Wahl gewesen: „Es ist eine sehr offene Hafenstadt.“ Überhaupt müsse man für Diversität nicht nach Berlin fahren. Unterschiedliche Kulturen und Sprachen gebe es auch in Stuhr.

Seit Beginn des Stipendiums hat Ghaku Okazaki 25 Werke angefertigt

Diese Diversität, die bunte Vielfalt in der Gesellschaft, spiegelt sich in seinen Werken wider. Er baue alles ein, was um ihn herum passiere, sagt Okazaki. Es finden sich aber auch Motive aus seiner Heimat, etwa eine japanische Bananenstaude mit ihren wunderschönen Blättern.

„Ich mag Pflanzen, speziell die subtropischen. Ich bin auf der Seite des Pazifischen Ozeans in Japan aufgewachsen“, erzählt er. Dass es in Heiligenrode so grün sei, inspiriere ihn. „Im Winter war alles eingefroren. Das war aber auch schön. So konnte ich mich komplett auf mich konzentrieren, auf mein Schaffen. Ich freue mich, wenn ich in Ruhe arbeiten kann.“ Ihm falle nichts ein, was er an Heiligenrode auszusetzen hätte.

25 Bilder und Objekte sind bislang während seines Stipendiums entstanden. Das mit Abstand aufwendigste Werk ist das großformatige „Song of the Heart“. Es ist größer als der Künstler selbst und beinhaltet zahllose unterschiedliche Motive – von Kalligrafien über Augen und Gesichter bis hin zu Totenköpfen. Die meist farbenfrohen Elemente behandelten unterschiedliche Themen, erklärt Okazaki. Es gehe um Tod und Leben, letzteres in seiner ganzen Vielfalt.

Das Werk erinnert ein wenig an Mandalas. Es sei inspiriert von der „bunten Philosophie“ des buddhistischen Mönchs, Gelehrten und Künstlers Kukai, sagt Okazaki. Auf einem Fantasy-Roman hingegen beruhe sein zweites großformatiges Werk „Moon Boat“. Im Mittelpunkt stehe eine Fee, die durch die Welt wandele und die Probleme der Menschen beobachte.

Für die Titel seiner Bilder habe er die englische Sprache wegen ihrer Neutralität gewählt. Auf Deutsch denke er, und Japanisch sei seine „Geheimsprache“. Fürs Herz, fürs Tagebuch.

Okazaki: „Wollte mich in Heiligenrode auf die großformatige Arbeit konzentrieren.“

„Ich wollte mich in Heiligenrode auf die großformatige Arbeit konzentrieren. Das ist auch so, als würde man einen Roman schreiben.“ Eigentlich gehe er intuitiv vor, doch zuweilen bedürfe es einer intensiven Recherche. Im Botanischen Garten in Stuttgart etwa habe er sich mal in Erinnerung gerufen, wie er eine bestimmte Bananenpflanze malen müsse.

Seine Verbindungen nach Baden-Württemberg gehen auf ein Stipendium in Reutlingen zurück, das er nach dem Meisterschülerabschluss bei Heike Kati Barath aufnahm. Er kam mit der Stuttgarter Kunstszene in Berührung und zog dorthin. In seiner dortigen Wohnung ereilte ihn auch die telefonische Zusage der Gemeinde Stuhr für das Stipendium in Heiligenrode. „Während ich schlafend auf dem Sofa lag“, erzählt er. „Ich war total überrascht und konnte den Anruf erst nicht einordnen.“

Ein Beispiel für ein Werk in kleinerem Format. © Hapke, Andreas

Der permanente Wohnungswechsel ist kein Problem für ihn. Er weiß: „Als freischaffender Künstler ist man unterwegs. Man kann nie vorhersehen, was passiert. Allein zu sein, kann man auch genießen.“

In Heiligenrode hat er Bekanntschaft mit der Nachbarschaft gemacht und die Kunstschule Stuhr besucht. Okazaki lässt auch gerne die Tür seines Ateliers auf und freut sich, wenn sich Kinder hereintrauen. „Was für schreckliche Augen“ oder „Oh, wie schön bunt“ lauteten deren Kommentare. „Die Kinder genießen es mit Herz.“ Anders als die Kuratoren, die er hin und wieder zu sich einlade. „Sie setzen meine Werke tendenziell in einen künstlerischen Zusammenhang.“ Das müsse wohl so sein, um ausgestellt zu werden. „Die Reaktion der Kinder finde ich aber besser.“