Fuchsschwanzjagd mit 26 Reitern

Die Hubertus-Jagd startet in Heiligenrode.

Heiligenrode - Von Heiner Büntemeyer. 26 Reiter haben sich am Samstag an der 40. Fuchsschwanzjagd des Reitvereins „Kloster“ Heiligenrode beteiligt. Die sogenannten Jagdherren waren diesmal Bianca Cohrssen und Henning Heumann.

Zusammen mit Gaby Frentzel begrüßte Henning Heumann die Teilnehmer. Die Gruppe hätte sich über ein größeres Feld gefreut, zumal die äußeren Bedingungen für eine flotte Jagdstrecke geradezu optimal waren. Heumann dankte einigen Gästen, die schon bei der ersten Jagd dabei waren und wünschte sich, dass er in zehn Jahren zur 50. Fuchsschwanzjagd mehr Teilnehmer begrüßen kann. Vor allem aber dankte er jenen Landwirten, die in diesem Jahr wieder damit einverstanden waren, dass die Jagd über ihre Flurstücke führen durfte.

Nachdem sich die Reiter auf dem Abreiteplatz versammelt hatten, stellte ihnen Henning Heumann die Master der drei Felder und die „Lumpensammler“ Jessica Huntemann und Imke Frenztel vor. Anschließend schickten die Visbeker Jagdhornbläser das Feld mit ihren Signalen auf die mit Hindernissen ausgelegte Strecke. Diese Hindernisse waren so gebaut, dass auch Ponyreiter sie bewältigen konnten, und wer überhaupt nicht springen wollte, konnte sie auch umreiten.

Das erste Feld führte der Jagdherr persönlich zusammen mit Maike Stotz an. Master des zweiten Feldes waren Frank Glander und Lara Suhling, und im nicht springenden Feld übernahmen Nina Rohlfs und Lena Stotz die Führung. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sorgten für die Sicherheit.

Verfolgt wurde das Feld von einem Bus, in dem zahlreiche Besucher Platz genommen hatten, um unterwegs an Sprungstrecken anzuhalten und den Verlauf der Jagd zu verfolgen. Auf halber Strecke legten die Reiter eine Pause ein, wo sie von Vereinsmitgliedern verpflegt wurden.

Gegen 16 Uhr trafen alle Teilnehmer wohlbehalten wieder am Marienweg ein, wo sich die Sieger der letzten Fuchsschwanzjagd den Fuchsschwanz an die Schulter hefteten und die übrigen Reiter versuchen, diesen Schwanz während einer wilden Verfolgungsjagd zu greifen. Abends wurde das Fest mit einem öffentlichen Reiterball im „Meyerhof“ in Heiligenrode fortgesetzt. Die Showband „Certain Souls“ sorgte für gute Stimmung und bat die Gewinner des Tages zum Ehrentanz.

Sieger waren Kurt Engelke, RV Heiligenfelde (Seniorenfeld), Dr. Frederike Rehker, Lohne (Mittelfeld), Inga Greimann, RSC Handorf-Langenberg (Jugendfeld). Die Gewinner in den übrigen drei Kategorien gehören dem Reit- und Fahrverein „Kloster“ Heiligenrode an: Gwen Wieczorek (Amazonenfeld), Julia Backermann (Ponyfeld) und Frank Glander (Vereinsfeld).