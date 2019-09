Heiligenrode und Brinkum / Stuhr siegen beim Nordkreispokal

Feuerwehren treten in Fahrenhorst gegeneinander an

+ © Feuerwehr Die Teilnehmer geben alles. © Feuerwehr

Fahrenhorst – Die Feuerwehren aus Stuhr, Weyhe und Arsten haben sich am Samstag bei der 55. Auflage des Nordkreispokals auf dem Dorfplatz in Fahrenhorst gemessen. Bei den Jugendlichen schnitt Brinkum / Stuhr am besten ab. Bei den Aktiven siegte Heiligenrode.