Heiligenrode bereitet sich vor – auf 2023

Ortsteil nimmt im kommenden Jahr nicht am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil

+ Bei der Bereisung der Wettbewerbskommission im Juni 2017 haben die Heiligenroder Nachwuchsbläser ihren großen Auftritt. archivfoto: hapke

Heiligenrode - Von Andreas Hapke. Aller guten Dinge sind drei? Was die Teilnahme Heiligenrodes an dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ angeht, trifft das nicht zu. Nach erfolgreichen Auftritten in den Jahren 2014 und 2017 setzt der Ortsteil 2020 aus. Dies berichten die Heimatvereinsvorsitzende Viola Dahnken und ihr Stellvertreter Ulrich Brauer in einem Gespräch mit der Kreiszeitung.