Adventskonzert mit Chor-Nection am Sonntag

Pop, Gospels und Weihnachtslieder

+ © Dieter Prenz Chor-Nection besteht seit zehn Jahren. Für Sonntag laden die Sängerinnen und Sänger zum Konzert in die Klosterkirche Heiligenrode ein. © Dieter Prenz

Heiligenrode - Der gemischte Pop- und Gospelchor Chor-Nection möchte am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr bei einem Adventskonzert in der Klosterkirche Heiligenrode auf die festliche Zeit des Jahres einstimmen. Die Besucher erwarten unter dem Titel „Decade Christmas“ neben dem gewohnten Mix aus beliebten Popstücken der vergangenen Jahrzehnte und verschiedenen Gospels stimmungsvolle Weihnachtslieder. „Spätestens wenn der Chor sein Publikum zum Mitsingen einlädt, ist vorweihnachtliche Stimmung garantiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sängerinnen und Sänger.