Heidemarie Siedekum erhält den Stuhrer Wolf

Von: Andreas Hapke

Mit dem Stuhrer Wolf und einem Teil ihrer Nähgruppe: Im Brinkumer MGH ist Heidemarie Siedekum in ihrem Element. © Andreas Hapke

Für ihr ehrenamtliches Engagement erhält Heidemarie Siedekum den Stuhrer Wolf. Sie ist unter anderem Mitgründerin der Nähgruppe im MGH Brinkum.

Brinkum – Heidemarie Siedekum verkörpert ehrenamtliches Engagement wie kaum eine andere Bürgerin oder ein anderer Bürger in der Gemeinde Stuhr. Trotzdem hätten viele sie nicht für die Verleihung des Stuhrer Wolfs 2022 vorgeschlagen. Die meisten wären schlichtweg davon ausgegangen, dass dies schon längst passiert ist.

MGH-Leiterin Daniela Gräf hat Heidemarie Siedekum für den Preis vorgeschlagen

Wie gut, dass sich jemand besser auskennt: Daniela Gräf, Leiterin des Brinkumer Mehrgenerationenhauses (MGH), hatte für die Ehrung beim Frühlingsempfang einen umfangreichen Vorschlag eingereicht. Knapper ging es wegen der zahlreichen Aktivitäten Siedekums auch gar nicht. Und siehe da: Die Jury kam – anders als beim ersten Anlauf vor ein paar Jahren – nicht an einer Auszeichnung für Heidemarie Siedekum vorbei.

Die zweifache Mutter und gelernte Einzelhandelskauffrau ist 2001 aus der Bremer Neustadt in das neue Wohngebiet Briseck gezogen. Schon in der Hansestadt hatte sie sich ehrenamtlich eingebracht – im Spielkreis sowie bei Ferienfreizeiten und beim Mutter-Kind-Turnen der St.-Jakobi-Kirchengemeinde. Auch in ihrer neuen Umgebung wollte sie über eine freiwillige Tätigkeit „unter die Leute“ kommen, wie sie berichtet. Sie wurde Elternsprecherin in der fünften Klasse ihrer Tochter.

2005 begann ihre „Karriere“ im Gebäude an der Bremer Straße 9. Im heutigen MGH war damals noch der Verein Pro Dem untergebracht, für den sie ehrenamtlich Büroarbeit erledigte. „Ich hatte bei der VHS einen Kurs ,Zurück ins Berufsleben’ absolviert und wollte das auch anwenden. Da kam eins zum anderen.“ Ihr Kurs „Specksteintiere basteln“ für Kinder des Stuhrer Ferienspaßes zählte zu den ersten Angeboten im MGH.

Dass das Haus auch 17 Jahre später noch Dreh- und Angelpunkt ihres gesellschaftlichen Engagements sein würde, war damals noch nicht abzusehen. Doch auch in der Folgezeit kam eins zum anderen. Sprich: Eine Aufgabe reihte sich an die nächste. Überhaupt entstand aus ein paar Gruppen im Laufe der Jahre ein Riesenangebot. „Es ist ein Wahnsinn, wie sich das Haus entwickelt hat.“

Ideen wie das Reparatur-Café und das Müsli-Frühstück stammen von Heidemarie Siedekum

Nachdem die Trägerschaft des MGH 2009 auf die Bürgerstiftung überging, half Siedekum bei der Einarbeitung von Leiterin Daniela Gräf. Ein Jahr später wechselte sie vom Büro der Einrichtung in den Stiftungsvorstand. Immer wieder war sie Ideengeberin für neue Projekte, etwa für das Reparatur-Café und das Müsli-Frühstück, bei dem Kinder vor der Schule mit einer gleichermaßen gesunden wie preiswerten Mahlzeit versorgt wurden.

„Ich schiebe gerne Sachen an“, sagt Heidemarie Siedekum. Sie ist auch Mitgründerin des Hospizvereins Stuhr, der 2013 im MGH entstand. Noch heute gehört sie dem Verein an und engagiert sich in dessen Festausschuss, der die Feier zum zehnjährigen Bestehen 2023 plant. Die Begleitung von sterbenden Menschen entsprach allerdings nicht ihrem Naturell. „Ich habe gemerkt, dass ich zu viel davon mit nach Hause nehme.“

Ehrenamt müsse einem Spaß machen, stellt Siedekum fest. Und es bedeute für sie die Freiheit, „Nein“ zu sagen. Das tat sie auch nach fünf Jahren im Vorstand der Bürgerstiftung. „Sabbeln ist nichts für mich. Ich muss auch mal etwas Praktisches machen“, begründet sie. Zum Sammeln von Spenden – auch darum sei es in der Vorstandsarbeit gegangen – sei sie ebenfalls nicht geboren. Im Moment aber passt alles. „Ich bin sehr zufrieden.“

Zurzeit unterstützt Heidemarie Siedekum montags die Rentenversichertenberaterin Simona Frank, deren Kunden sie im MGH-Büro in Empfang nimmt. „Es passiert zwar selten, aber manchmal kommen dann auch andere Leute vorbei, die das Haus noch nicht kennen. Weil sonst niemand da ist, erkläre ich zum Beispiel, dass wir eine Begegnungsstätte sind, keine Wohngemeinschaft. Und ich informiere über unsere Angebote.“

Heidemarie Siedekum: Die Feuerwehrfrau in der MGH-Küche

Dienstagnachmittags leitet Siedekum die von ihr und einer weiteren Ehrenamtlichen ins Leben gerufene Nähgruppe. Die Frauen fertigen unter anderem Babydecken für die kleinen Besucher des Café Kinderwagen, Nesteldecken für die unruhigen Hände von Demenzkranken, Verkleidungen und Dekoration für die neue Puppentheatergruppe und kleine Geschenke für die Neugeborenen der Gemeinde Stuhr. Erlöse verkaufter Produkte spendet die Gruppe für Projekte im MGH.

Darüber hinaus fungiert Heidemarie Siedekum als Feuerwehrfrau in der MGH-Küche. „Ich bringe auch den Müll raus“, sagt sie und lacht. Sie finde es „toll, wie wir Ehrenamtlichen hier zusammenstehen. Es sind immer Menschen da, die anpacken.“

Sie brauche Leute um sich herum, betont Siedekum. Deshalb habe sie Corona und die damit verbundene MGH-Schließung als „ganz schlimm“ empfunden. „Ich fühlte mich isoliert.“ Aus der Not eine Tugend machten die Näh-Damen, indem sie in Heimarbeit Masken produzierten.

Heidemarie Siedekum beschreibt sich selbst als bescheiden und zurückhaltend. „Ich helfe gerne, höre gerne zu, bin gut vernetzt. Das habe ich mir erarbeitet.“ Kein Wunder, hat sich ihr Engagement nie nur auf das MGH beschränkt. Auf ihr Betreiben zum Beispiel gründete sich in Stuhr eine Frauen-Union, „weil für Frauen damals wenig politisch gemacht wurde“. Sie war auch im Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes tätig und ist seit 2017 Wahlhelferin der Gemeinde Stuhr. Zeit für ihre Hobbys Yoga, Nähen, Fitness und Heigln bleibt trotzdem noch.

In ihrem eigentlichen Beruf arbeitet sie seit dem Umzug nach Brinkum nicht mehr. Allerdings greift sie ihrem selbstständigen Ehemann Bernd hin und wieder unter die Arme. Und sie gibt Töpfer- und Nähkurse für Erwachsene an der Kunstschule Stuhr. Kern ihres Engagements ist und bleibt jedoch das MGH. Es wäre ärmer ohne sie, stellte Daniela Gräf in ihrem Vorschlag zum Stuhrer Wolf fest. Diese Einschätzung dürfte sie nicht exklusiv haben.