Heidelbeeren zum Selbstpflücken

Von: Gregor Hühne

Lesley Ann Schnare (24) mag Heidelbeeren und begleitet ihre Eltern bei einem Ausflug auf die Selbstpflück-Plantage in Groß Mackenstedt. © Gregor Hühne

Seit 20 Jahren können Liebhaber der kleinen blauen Frucht in Groß Mackenstedt Heidelbeeren selbst pflücken. Auf der Plantage von Jutta Kuhlenkamp hat die Erntesaison gerade Hochzeit, der Andrang ist groß.

Die ersten Besucher warten an ihren Autos. Es ist kurz vor 10 Uhr, als Jutta Kuhlenkamp den Verkaufsstand und den Zugang zur Plantage öffnet. Das Ziel des Andrangs: Heidelbeeren. Mitte Juli begann die Saison auf dem Selbstpflückfeld in Groß Mackenstedt, dass es seit 20 Jahren gibt. Damals betrieb Jutta Kuhlenkamp außerdem noch ein Maislabyrinth. Das gibt es aber seit sechs Jahren nicht mehr, die Heidelbeerplantage dagegen schon.

5000 Heidelbeerpflanzen auf rund 2,5 Hektar

Auf dem rund zweieinhalb Hektar großen Feld stehen etwa 5 000 Heidelbeerpflanzen in schwarzen Kübeln. Über ein Rohrwassernetz werden die Pflanzen mit der richtigen Menge Wasser versorgt. An sehr warmen Tagen finde die „Beregnung“ täglich statt. Wenn es zu lange zu heiß ist, könnten die Heidelbeeren das Wasser aber nicht mehr so gut aufnehmen und in die Frucht bekommen. Dann würden die Beeren schrumpelig.

Die Pflege der Pflanzen ist alles in allem „ziemlich aufwendig“, sagt Jutta Kuhlenkamp. Vier- bis fünfmal im Jahr würden sie die Heidelbeeren düngen und einmal im Jahr kahle Triebe beschneiden, damit mehr Licht die Pflanze erreicht. Ein Augenmerk hat Jutta Kuhlenkamp auf die Melden. Dieses Unkraut wachse „wahnsinnig schnell“ und nehme der Heidelbeere „sehr viel Wasser weg“. Da fasst die Inhaberin der Plantage auch selbst mit an und zieht die Unkrautstummel bei der Begehung aus den Kübelgefäßen. „Ich bin Mädchen für alles“, sagt sie im Scherz.

Die Heidelbeerpflanzen auf der Selbstpflück-Plantage sind alle rund 20 Jahre alt. Als Jutta Kuhlenkamp die Pflanzen erwarb, waren sie zwei Jahre alt. Seitdem wurden sie an Ort und Stelle aufgezogen. „Wir sind quasi mit den Heidelbeeren zu den Leuten gekommen.“ Wie alt Heidelbeerpflanze werden? Dazu habe sie noch keine Erfahrungswerte. Nun reifen die drei auf dem Feld verteilten Sorten erst einmal: Duke, Reka und Bluecrop.

Betreiberin Jutta Kuhlenkamp weiß, was eine gute Heidelbeere ausmacht. © Gregor Hühne

Die Pflücksaison befindet sich voll in der Erntezeit und geht jedes Jahr etwa von Mitte Juli bis Ende August.

Künstlicher Adler verscheucht Vogelschwärme

Ein Problem für Jutta Kuhlenkamp stellten früher Vogelschwärme aus Tauben und Staren dar, die in beachtlichen Ansammlungen zu Tausenden über das Feld herfielen und sich die leckeren Beeren vom Feld schnappten. Kuhlenkamp zeigt ein älteres Bild auf ihrem Handy von einem solchen Schwarmangriff auf das Feld – das war etwa im Jahr 2015. Zuerst hatten die Betreiber Plantage es mit Vogelscheuchen versucht. Das Ergebnis blieb hinter den Erwartungen. Abhilfe brachte erst ein künstlich im Kreis fliegender Adler über dem Feld, der über eine Autobatterie betrieben werde. Zusätzlich dient ein akustisches Gerät als Vogelschreck. Über einen entsprechenden Chip mit Geräuschen und einem Lautsprecher ahmt dieses die Töne von Greifvögeln nach – und das sehr effektiv, sagt Jutta Kuhlenkamp. Das Gerät komme zum Einsatz, wenn die Beeren noch Grün sind, und schalte sich nachts ab. „Seitdem haben wir eigentlich Ruhe“, so die Plantagen-Betreiberin. Heute landen nur noch vereinzelt Vögel auf den Pflanzen, dabei brächen sie aber mit ihrem Eigengewicht immer wieder Ästchen von den Heidelbeerpflanzen ab, die in der Folge absterben und per Handarbeit entfernt werden müssen.

Jutta Kuhlenkamp, die früher im öffentlichen Dienst im Klinikum Bassum beschäftigt war, wohnt in Wietzen im Landkreis Nienburg. Heute ist sie in der Landwirtschaft tätig. Das Heidelbeerfeld in Groß Mackenstedt pachte sie. Zum Leben allein reichten die Erträge aus dem Selbstpflück-Geschäft ihr zufolge nicht.

Zahlreiche Wiederholungstäter auf der Plantage

Dass das Heidelbeer-Angebot funktioniere, bestätigen Besucher, die gern einen Ausflug zum Selbstpflückfeld unternehmen, viele nicht zum ersten Mal. Unter den Heidelbeerfreunden befinden sich an diesem Tag zahlreiche Wiederholungstäter.

Eine von ihnen ist Lesley Ann Schnare aus Delmenhorst. Die 24-Jährige begleitet spontan ihre Eltern auf einem Ausflug auf die Heidelbeer-Plantage. „Ich mag Heidelbeeren. Ob ich heute daraus einen Nachtisch, einen Kuchen oder etwas anderes mache, weiß ich noch nicht.“ Ihre Eltern dagegen wissen schon genau, wofür sie dieses Mal die Heidelbeeren verwenden: Für Marmelade, erzählt Lesleys Mutter.

Heidelbeeren pflücken in Groß Mackenstedt Die Heidelbeerplantage in Groß Mackenstedt befindet sich zwischen der Jet-Tankstelle und der Autobahn 1. Geöffnet ist bis Ende August täglich ab 10 Uhr, außer sonntags. Weitere Infos online unter heidelbeeren-mackenstedt.de.