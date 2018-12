Stuhr - Von Katharina Schmidt. Der Stuhrer Rat hat am Mittwochabend im Ratssaal den Haushaltsplan für das Jahr 2019 verabschiedet. Unterm Strich steht im Ergebnishaushalt ein Plus von 503 .000 Euro. Die Überschussrücklage steigt. Der Haushalt zeigt aber nicht die ganze Wahrheit – denn geplante Ausgaben in Millionenhöhe, zum Beispiel für mehr Personal in den Kindertagesstätten und Baumaßnahmen an Schulen, sind noch gar nicht abgebildet. Dass ein Nachtragshaushalt nötig wird, ist schon jetzt klar.

Die meisten Ratsmitglieder zeigten sich dennoch zufrieden mit dem Zahlenwerk, das Kämmerer Christian Möller vorstellte. Allein die „Besser“-Fraktion stimmte dagegen.

„Natürlich sind wir alle froh, dass wir ein bisschen Geld in der Kasse haben“, so Fraktionsvorsitzender Gerd-Wilhelm Bode. Doch ihn störten mehrere Punkte, darunter die Ausgaben für die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE). „Das jedes Jahr der prozentuale Anteil an den Personalkosten steigt, ist auch nicht gesund“, führte er weiter aus. Außerdem sorgten Millionenbeträge, die für die „ominöse“ Straßenbahn der Linie 8 eingeplant seien, bei seiner Fraktion für Kopfschütteln. „Für uns ist es viel sinnvoller, dafür zu sorgen, dass wir einen funktionierenden Busverkehr haben.“

Bürgermeister Niels Thomsen sah das anders: „Mit dieser ominösen Straßenbahn wären heute sicherlich viele Bürger gefahren, die stattdessen im Stau standen.“

Teurer Ausbau der Schullandschaft

Jürgen Timm (FDP) sprach von einem „Geisterhaushalt“. „Das ist das erste Mal, dass der Haushalt gar nicht das enthält, was auf uns zukommt.“ Er verwies auf „gewaltige Kosten, die wir noch gar nicht besprochen haben“. Fraktionskollege Alexander Carapinha-Hesse meinte ebenfalls, dass der Haushalt nur die halbe Wahrheit präsentiere. Er erinnerte unter anderem daran, dass der Ausbau der Schullandschaft nötig sei, um den Schülerzahlen und der Inklusion gerecht zu werden. Zudem kritisierte die FDP, dass die Mittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung „eben noch so reingequetscht wurden“. Alexander Carapinha-Hesse erteilte einen „strengen Verweis für das Vorgehen“.

Die SPD freut sich hingegen laut der Fraktionsvorsitzenden Susanne Cohrs sehr darüber, dass die Umrüstung auf LED noch kurzfristig mit eingeplant wurde. „Der Haushaltsentwurf steht auf einem gesunden Fundament“, sagte sie. Bernhard Helmerichs (Grüne) lobte „guten Investitionen in die Attraktivität der Gemeinde“. Die Finanzen versetzten Stuhr in eine Lage, in der viele andere Kommunen auch gerne wären.

Grundlage für den guten Haushalt sei „natürlich die weiterhin gute konjunkturelle Lage“, so Frank Schröder (CDU). Er hob die gestiegenen Personalkosten im Bereich Bildung hervor (plus 30 Prozent in vier Jahren). „Bildung bleibt für uns eine Investition in die Zukunft, und so glauben und hoffen wir, dass wir die Schwerpunkte hier richtig setzen.“ Ralph Ahrens von der CDU brach eine Lanze für den Haushalt. Es sei korrekt, nichts einzustellen, was noch nicht beschlossen wurde.

Mehr Zuweisungen

Der Haushalt fällt etwas besser aus, als noch vor rund drei Wochen im Finanzausschuss gedacht. Mittlerweile wurde vom Land der Pro-Kopf-Betrag für den Finanzausgleich mitgeteilt. Dadurch ergeben sich Änderungen bei allgemeinen Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, der Finanzausgleichsumlage sowie bei der Kreisumlage.

Aus den Reihen der Einwohner äußerte sich Monika Kannowski zum Haushalt. Unter der Position „Transferauszahlungen“ seien mehrere Millionen Euro ausgewiesen. Sie bat die Verwaltung, zu spezifizieren, was sich dahinter verberge, und fragte, ob darunter Verlustausgeleiche für die BTE steckten. Kannowski warf der Verwaltung in Sachen BTE „Verschleierungstaktik“ vor. Sie bot den Zuständigen an, nicht sofort, sondern schriftlich auf ihre Fragen zu antworten.

