Ehepaar aus Stuhr baut nachhaltigen Bungalow

+ © Silinger Das Holzhaus wird innerhalb eines Tages aufgebaut. © Silinger

Das ist schon was ganz Besonderes, so ein Haus aus Mondholz, das an einem einzigen Tag aufgebaut werden kann, finden Rita und Michael Kaupisch. Die Stuhrer waren laut eigenen Angaben schon lange auf der Suche. Das Grundstück war da, die Betonplatte lag. Doch was sollten sie drauf bauen? Eins war klar: Ökologisch und nachhaltig sollte es sein. Und aus Holz musste es sein, berichtet Michael Kaupisch. „Das war meiner Frau und mir immer wichtig.“ Schon vor mehreren Jahren erwarben sie das Grundstück. Doch die Planung zog sich hin.