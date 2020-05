Handgeschriebenes und persönliche Worte

Heiligenrode - Von Lisa-marie Rumann. Briefe und dazu noch handgeschrieben – wer würde sich über so etwas nicht freuen? Das hat sich das pädagogische Team der Kita Heiligenrode auch gefragt. Also haben sie kurzerhand für jedes Kita- und Krippen-Kind einen selbst geschriebenen Brief aus dem Ärmel geschüttelt.

Persönliche Worte, Geschichten aus dem Lockdown-Alltag und teileweise Sachen zum Ausschneiden sind in den Briefchen drin. Die Pädagogen haben sie in Stoffbeuteln an den Zaun der Kita gehängt. Ulla Richter, Leiterin der Kita, erzählt, dass das Team die Eltern per E-Mail über diese Aktion informiert hat. Donnerstag und Freitag konnten sie mit ihren Kindern zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, um die Briefe abzuholen. Die Eltern, die nicht die Gelegenheit dazu hatten, haben die Briefe per Post bekommen.

„Wir haben zu Anfang überlegt, alle Briefe per Post zu schicken“, so Richter. „Doch es ist schön, auch mal wieder jemanden zu sehen.“ Außerdem konnten sie sich so auch mit ein paar Eltern austauschen. Einige hätten darüber berichtet, wie die Corona-Krise und das viele Zuhausesein die Familie enger zusammenschweißt – vor allem die Geschwisterkinder, die unter normalen Umständen nicht so viel Zeit miteinander verbringen würden.

Den Kindern scheint die Nähe zu den Pädagoginnen zu fehlen. Ein Kind hätte beim Abholen seines Briefes gefragt, ob es wenigstens die Finger der Erzieherinnen durch den Zaun berühren dürfte. „Das war eine schöne Erfahrung“, sagt Richter und wirkt dabei etwas wehmütig.

Bedingt durch die Corona-Krise musste auch die Kita in Heiligenrode vor etwa zwei Monaten dicht machen. Im Rahmen der Notbetreuung kümmern sie sich aktuell um elf Jungen und Mädchen. Ansonsten seien mehr als 100 Kinder, aufgeteilt in fünf Gruppen, in der Kita.

Laut Aussage von Richter verzichten sie auf das Tragen von Mund-Nasen-Schutzen. So solle den Kindern keine Angst gemacht und „ein Stück Normalität“ zurückgegeben werden. Richter erklärt, dass Gestik und Mimik enorm wichtig für die Kommunikation mit Kindern sei. Eine Maske im Gesicht sei dabei nicht förderlich.