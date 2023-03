Handarbeit nach Tradition: Warum gerade das langsame Backen Zukunft hat

Von: Sigi Schritt

Für die Baguettes wird französisches Mehl verwendet. Bäckermeister Frank Kehmna (53) ist der Chef am Ofen. © Sigi Schritt

Ein nächtlicher Besuch in der Backstube der Bäckerei Brüne-Meyer zeigt, wie viel Liebe und Herzblut in diesem Handwerk steckt.

Stuhr – Ein süßer Duft von frisch Gebackenem liegt in der Luft. Es ist bereits 5 Uhr morgens. In der Backstube der Bäckerei Brüne-Meyer in Brinkum herrscht Hochbetrieb. Verschiedene Brote, Brötchen und Kuchen müssen hergestellt werden, damit sie später im Hauptgeschäft in Brinkum am Kreisel und in den vier weiteren Filialen in Stuhr und Weyhe verkauft werden können.

Der Chef am Ofen „Frank Kehmann“: „Ich kann mit meinen eigenen Händen etwas herstellen und sehen, was dabei herauskommt“

In der Backstube gibt einer den Takt vor. Im Fußball würde man ihn einen Spielmacher nennen. Die Rede ist vom Chef am Ofen: Frank Kehmna sorgt dafür, dass alle Backwaren die richtige Temperatur haben, um zu gedeihen und zur richtigen Zeit herauszukommen. Energie ist teuer, deshalb muss der Ofen schnell gefüllt werden“, erklärt der Bäckermeister.

Formt Knusperstangen: Bäcker und Konditor Kay Wilkening. © Sigi Schritt

Frank Kehmna liebt seinen Beruf. Dafür stehe er auch gerne früh auf, sagt der 53-Jährige. Um 0.10 Uhr klingelt sein Wecker in Bremen-Arbergen. Um 1 Uhr beginnt seine Arbeit in Brinkum.

Warum er von seinem Beruf schwärmt, den er seit 38 Jahren ausübt? „Ich kann mit meinen eigenen Händen etwas herstellen und sehen, was dabei herauskommt“, sagt er.

Mischt neuen Teig an: Bäckermeister Hermann Holsten (63). © Sigi Schritt

„Backen ist nicht nur Handwerk, sondern auch Teamarbeit“, ergänzt Bäcker und Konditor Markus Meyer, Inhaber der Bäckerei und des Hauptgeschäftes in Brinkum. Zum Unternehmen gehören insgesamt 60 Mitarbeiter.

Während Frank Kehmna mit dem Schieber frische Brote aus dem Ofen holt und auf einen Wagen verteilt, kümmern sich andere Mitarbeiter in der Backstube um den Nachschub.

Bäcker und Konditor Markus Meyer verwendet hauptsächlich Mehl aus der Region, lässt sich aber für spezielle Backwaren Mehl aus Ulm oder aus Frankreich liefern. © Sigi Schritt

Da viel Weizenmehl verwendet wird, wird dieses regelmäßig in ein Silo gefüllt. Über einen Schlauch gelangt es in eine Knetmaschine. Werden für einen Teig andere Mehle benötigt, stehen diese in Säcken bereit – es gibt die verschiedensten Getreidearten.

Was kommt außer Mehl noch in die Maschine? Malz, Salz, Hefe und Wasser. Und für spezielle Brote werden zusätzlich Körner oder andere Zutaten zugegeben. „Wir haben zum Beispiel ein Spezialbrot, da sind Karotten drin“, erklärt Markus Meyer. „In einem anderen sind Nüsse enthalten. Für ein Weiteres nehmen wir Cuxhavener Ackerbohnen statt Soja.“ Für die Baguettes werde sogar Mehl aus Frankreich verwendet.

Augenmaß zählt: Konditorin Nadine Pönisch bereitet einen Frankfurter Kranz vor. © Sigi Schritt

Das Besondere der Brinkumer Bäckerei erklärt Meyer so: „Wir arbeiten traditionell.“ Die Bäcker lassen die Teige ruhen: in speziellen Schränken manchmal länger als 24 Stunden. „Durch die sogenannte Langzeitführung entwickeln sich die Teige langsam, bilden die Aromen von selbst und sind bekömmlicher“, ergänzt Markus Meyer. Wenn sie dann in die flinken Hände von Kay Wilkening und Sven Imming fallen, sorgen die Mitarbeiter mit gekonnten Handgriffen dafür, dass die Brote, Brötchen und anderen Backwaren das richtige Gewicht, die richtige Form und die richtige Größe haben.

Neben Broten und Brötchen ebenfalls im Programm: Zahlreiche Kuchensorten. © Sigi Schritt

Während die Bäcker noch produzieren, werden in der Küche und im Verkaufsraum bereits Brötchen belegt. Und um 5.30 Uhr stehen die ersten Kunden vor der Theke und decken sich für ihren Arbeitstag ein.

Parallel dazu setzt Nadine Pönisch zum Endspurt an. Die Konditorin ist für die süßen Leckereien zuständig. In der ersten Stunde hat sie noch Plunder, Donuts, Schweineohren und Joghurttörtchen gebacken. Dann folgen gefüllte Butterkuchen und später verschiedene Torten.

Schmieren belegte Brötchen: Dorit Thomas, Alexandra Bätjer. © Sigi Schritt

Am Ende des Produktionstages verlassen 25 verschiedene Brot- und 25 Brötchensorten die Backstube. Insgesamt, so Markus Meyer, würden 300 Brote in die Auslagen des Hauptgeschäfts und der Verkaufsstellen wandern.

Nicht nur Frank Kehmna, auch Markus Meyer schwärmt von der Arbeit in der Bäckerei. Für ihn ist der Duft aus dem Ofen der Geruch seiner Kindheit. Er glaubt, dass gerade das langsame Backen Zukunft hat und ein interessanter Lehrberuf sei.

Von Sigi Schritt (Text und Fotos)